To ulver skutt i ulvesonen i Hedmark

To ulver er skutt i ulvesonen i Hedmark et halvt døgn etter at det ble åpnet for jakt, melder NRK.

Rundt 100 lokale jegerne deltar i lisensjakta innenfor ulvesona i Hedmark, som altså startet ved årsskiftet.

– Vi har nylig skutt to ulver, sier jaktlagsleder Arne Sveen på telefon til NRK , på vei for å undersøke ulvene sammen med Statens Naturoppsyn.

To flokker, i Osdalsreviret og Julussareviret, skal tas ut i tråd med regjeringens vedtak i den betente ulvesaken.

Verdens naturfond (WWF) stevnet staten 13. desember, og Oslo tingrett skal ta stilling til om jakta er lovlig.