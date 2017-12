Ulvevedtaket: Misnøye fra alle kanter

Regjeringen åpner for felling av totalt 42 ulver, men freder delvis den såkalte Slettås-flokken. Det får både Senterpartiet, WWF og lokalbefolkningen til å se rødt.

Under en pressekonferanse i dag avslørte klima- og miljøminister Vidar Helgesen at regjeringen åpner for å feller 42 ulver i vinter, til tross for at de lokale viltnemdene har bedt om å felle 50. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er ikke fornøyd med regjeringens beslutning.

– Jeg synes det er helt uforståelig at det ikke blir jakt på Slettås-flokken. Det er den flokken som har skapt mest trøbbel, så det er for meg uforståelig at de verner den.

Vedum mener det er paradoksalt at flokken ikke blir felt i Norge.

–Da de samme ulvene var i Stockholm i sommer så ble den skutt fordi den var nærgående der og tok flere hunder. Den blir vernet i Norge, men med en gang den beveger seg over svenskegrensa siden av grensa så blir den tatt ut.

Nå blir vedtaket gjort om på: Ulvevedtaket er en seier for demokratiet

Heller ikke fornøyd

På den andre siden av ulvedebatten finner vi WWF, de er imidlertid heller ikke fornyd med regjeringens beslutning.

– Jeg må si at vi synes det er veldig overraskende at Klima- og miljødepartementet faktisk fatter et nytt vedtak om å skyte dyrene utenfor ulvesonen, når retten vedtok stans i jakten utenfor sonen forrige uke, forteller Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

Lomelde forteller at WWF nå skal vurdere hvorvidt de vil ta steg for å stanse ulvejakta videre.

– Nå skal vi sette oss ned med advokatene våre og lese hva departementet bruker som begrunnelse, så skal vi ta en vurdering. Jeg tror i utgangspunktet ikke de har noe faglig grunnlag for å fatte en sånn beslutning.

Føler seg utrygg

I Januar skrev VG om Tora og Håkon Westad som bor i på Slettås i Trysil, der Slettås-flokken holder til. Tora Westad er også dypt skuffet over at Slettås-flokken blir vernet.

– Vi har hatt så mye ulv rundt oss, og jeg er ikke noe glad i den. Jeg blir fratatt meg friheten til å røre meg utendørs, forklarer hun til VG.

Westad forteller at hun selv aldri har sett levende ulv, men at hun flere ganger har sett spor etter den. I januar fortalte hun til VG at hun at hun ikke turte å gå alene utenfor hjemmet sitt, det har ikke endret seg.

–Jeg er skuffet over vedtaket, men er i det minste glad for at de har funnet ut at de skal ta ut flere ulv.