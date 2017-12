Trosser lokale råd: Regjeringen vil skyte færre ulver enn de lokale ba om

Regjeringen vil ikke skyte hele Slettås-flokken, slik de lokale rovviltnemndene i Hedmark ber om. De vil imidlertid ta ut to andre flokker.

Klima- og miljødepartementet har igjen avgjort hvor mange ulv som kan skytes. Rovviltnemndene har bedt om at det tas ut 50 ulv i vinter, men Miljødirektoratets faglige råd har vært at det må tas ut færre enn det.

I dag kom regjeringen med sin beslutning i saken. De sier ja til at det skytes 42 ulv, men vil ikke ta ut Slettås-flokken, slik den lokale viltnemnda gjentatte ganger har bedt om

Dermed ligger det nok en gang an til ulvebråk. I fjor ble det et voldsomt rabalder da regjeringen ikke ville skyte like mange ulv som rovviltnemndene ba om.

NEI TIL SLETTÅS: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter, men at de vil frede Slettås-reviret i Trysil. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Vil dette blidgjøre ulveopposisjonen?

– Jeg er mest opptatt av at vi nå fatter vedtak som står seg og som følger Stortingets vedtak, og jeg tror det er stor grunn til at det vil være større tilfredshet i Stortinget i år enn i fjor, sier klima- og miljøminister Vida Helgesen til VG.

Har bedt om å skyte hele flokker



Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus ville ha tillatelse til å skyte hele 24 ulver, hele Slettås-flokken, Julussa- flokken og Osedalsflokken.

Regjeringen sier ja til å felle Osedalsflokken og Julussa-flokken. Men de sier nei til Slettås-flokken.



– Det er i hjertet av ulvesonen, sier Helgesen til VG om Slettås-reviret, og påpeker at det er strenge krav for å felle ulv innenfor ulvesonen.

Lokalbefolkningen frykter streifulv fra Slettås-flokken og har rast mot at regjeringen ikke ville skyte hele flokken på åtte ulver i fjor.

Her kan du se alfahannen i Slettås-flokken bli radiomerket:

Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk bare ja til å skyte 15 ulv. Slettås-flokken ble fredet, også i fjor.



Sp ble så opprørt at de fremmet mistillitsforslag mot klimaminister Vidar Helgesen (H) og ville ha ham til å gå av.



Rabalderet i fjor endte med at loven ble endret i håp om at flere ulv kunne skytes i vinter. Men om det faktisk ville få effekt, har vært uklart.



Har tatt regjeringen til retten



Slettås-flokken og de ovennevnte ulvene holder til innenfor den såkalte ulvesonen, men regjeringen har allerede sagt ja til å felle 26 ulv som holder til utenfor ulvesonen. Totalt blir det 50 ulv.



Dette er ulvesonen * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. * Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. (NTB)

Regjeringen vil felle 42 ulv. Men deler av ulvejakten utenfor ulvesonen i vinter har blitt stoppet.

Fem ulv ble skutt før WWF fikk stoppet jakten på tolv ulv midlertidig gjennom en kjennelse i Oslo tingrett.

Regjeringen må nå ta sin beslutning om å skyte de 42 ulvene innom Oslo tingrett.

Her kan du se hvor ulvesonen er:

Dette skjedde i retten: Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til «bestandens overlevelse».

Det mener regjeringen at de nå har gjort.



