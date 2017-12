Tora (73) tør ikke gå alene fra hjemmet, men regjeringen vil ikke skyte ulven

Regjeringen freder ulveflokken som gjør at Tora ikke tør å forlate hjemmet sitt alene – og påpeker at frykt ikke er god nok grunn til å felle ulv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunngjorde fredag at regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter. Men de sier blankt nei til felling av den omstridte Slettås-flokken i Trysil kommune.

VG har tidligere skrevet om Tora Westad som bor i på Slettås og ikke tør å gå alene bort fra gården sin på grunn av Slettås-flokken. Hun er dypt skuffet over at Slettås-flokken blir vernet.

– Vi har hatt så mye ulv rundt oss, og jeg er ikke noe glad i den. Jeg blir fratatt meg friheten til å røre meg utendørs, forklarer hun til VG.

Westad forteller at hun selv aldri har sett levende ulv, men at hun flere ganger har sett spor etter den. Hun vil fremdeles ikke gå alene utendørs.

–Jeg er skuffet over vedtaket, men er i det minste glad for at de har funnet ut at de skal ta ut flere ulv.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum slakter beslutningen om å verne Slettås-flokken.

– Jeg synes det er helt uforståelig at det ikke blir jakt på Slettås-flokken. Det er den flokken som har skapt mest trøbbel, så det er for meg uforståelig at de verner den.

Vedum mener det er paradoksalt at flokken ikke blir felt i Norge.

– Da de samme ulvene var i Stockholm i sommer, ble en skutt fordi den var nærgående der og tok flere hunder. Den blir vernet i Norge, men med en gang den beveger seg over den svenske siden av grensen, så blir den tatt ut, hevder Sp-politikeren.



Regjeringen: Frykt er ikke nok



Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier til VG at de ikke fant juridisk grunnlag for å ta ut flokken.

– Hva vil du si til befolkningen på Slettås som er redd denne ulven, men ikke blir kvitt den nå?

– Vi har vurdert om frykt er et grunnlag for felling, og det kan det være i skadefellingssituasjoner, men vi har ingen holdepunkter nå for å si at det vil være noe grunnlag for felling her. Også Stortinget er klare på at det skal mye til for å kunne si at frykt er et grunnlag, sier Helgesen til VG.

– At folk ikke tør å gå ut av husene sine eller sende ungene sine i hagen for å leke alene er ikke nok til at flokken kan felles?

– Nei, det er en slik at vi har en ulvesonepolitikk hvor terskelen for felling skal være klart høyere og høy. Det vil farge alle vurderingene. Og subjektiv frykt etter vår vurdering ikke nok til å kvalifisere for felling, sier Helgesen.

Heller ikke fornøyd

På den andre siden av ulvedebatten finner vi WWF. Men de er imidlertid heller ikke fornøyd med regjeringens beslutning.

– Jeg må si at vi synes det er veldig overraskende at Klima- og miljødepartementet faktisk fatter et nytt vedtak om å skyte dyrene utenfor ulvesonen, når retten vedtok stans i jakten utenfor sonen forrige uke, forteller Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

Lomelde forteller at WWF nå skal vurdere hvorvidt de vil ta steg for å stanse ulvejakten videre.

– Nå skal vi sette oss ned med advokatene våre og lese hva departementet bruker som begrunnelse, så skal vi ta en vurdering. Jeg tror i utgangspunktet ikke de har noe faglig grunnlag for å fatte en sånn beslutning.