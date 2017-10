To ulver felt i Stor-Elvdal

To ulver er skutt i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen i Hedmark.

– Det kom snø i natt, slik at det ble gode sporingsforhold i dag. Det er flere personer som er ute og jakter og en av dem fulgte sporene. Da de hadde sporet så satt de ut folk for å følge dem, sier seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus til VG.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Gotehus opplyser at det er ei tispe og en hann som har blitt felt ved Langmovegen av et lokalt fellingslag. Tispen ble skutt klokken 14, ti minutt senere ble hannen skutt.

– Nå er Statens Naturoppsyn på vei til stedet for å kontrollere ulvene og skuddplassen for å dokumentere det som har skjedd. Videre skal analysene sendes for å få svar på hvor ulvene kommer ifra.

I september godkjente regjeringen felling av 26 ulver utenfor ulvesonen. I Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark) ble det vedtatt lisensfelling av inntil 12 ulv.

– 4 oktober ble en annen ulv felt i Stange. Etter at de to siste nå har blitt felt, gjenstår det ni ulv igjen på kvoten, sier Gotehus.

Rovviltkontakten til Statens naturoppsyn (SNO) i Rendalen, Svein Erik Bjørke, sier han er på vei til fellingsstedet nå.

– Vi vil være fremme om cirka to timer. Før jeg har vært på stedet så tror jeg dette har gått helt redelig for seg, sier han.

Ifølge SSB er det 100 år siden det er felt så mange som 26 ulv i Norge.