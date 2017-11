Tine trekker ikke omstridt ulve-kartong

Mange har reagert med sinne på de nye julemelkekartongene fra bondeeide Tine, som viser en ulv. Selskapet beholder likevel kartongene.

Blant illustrasjonene på tines nye julemelkkartonger kan man se silhuetten av en ulv som hyler mot månen.

Hva mener du om ulvekartongen? Delta i VGs avstemning lenger ned i saken.

Dette har satt sinnene i kok hos mange bønder, som ikke setter pris på at bondeeide Tine velger å trykke en ulv på kartongen. Selv om de har fått mange tilbakemeldinger på kartongene, velger Tine å stå ved designet.

Bakgrunn: Tines juleulv skaper kraftige reaksjoner- Farmen-Halvor provosert

– At jula 2017 eventuelt skal bli husket som jula da TINE trakk tilbake melkekartonger på grunn av et fjøsnisse-eventyr satser vi ikke på. Kartongene er trykket og dette blir en del av vårt juledesign som vil være på melka frem til årsskiftet, skriver Tines kommunikasjonsdirektør, Lars Galtung, til VG i en epost.

Han skriver også at kostnadene i forbindelse med trekkingen ville gått utover lønnsomheten og etterbetalingen til Tine-eierne. Han mener Tine må tåle både ris og ros, men understreker at dette ikke er ment politisk.

– Vi forstår frustrasjonen hvis man tolker illustrasjonen av ulven som et argument og politisk budskap i rovdyrdebatten, men det er det altså ikke. Dette er en julefortelling om norske fjøsnisser som forbereder seg til julefeiring

Fikk du med deg? Ulvejakten stanses midlertidig.

– Helt forferdelig

– Jeg reagerer kraftig på dette. Jeg fatter ikke hvorfor de har gjort det, sier Ann Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag til VG.

Hun mener motivet er «helt forferdelig», og sier hun selv vil sende en henvendelse til Tine og be om en begrunnelse på hvorfor de har produsert, og valgt å beholde, melkekartonger med ulvemotiv.

– Jeg er selv samvirkemenneske og har hjertet i samvirkelaget, men jeg må innrømme at da jeg så den kartongen tenkte jeg at jeg bare skal kjøpe Rørosmelk så lenge den vises.

Furuberg er skuffet og trist over situasjonen.

– Det gjorde vondt, rett og slett. Dette er et stikk mot oss som bor i ulv- og rovviltområdene. Tine leker med sine medlemmers skjebne.

Les også: Krever statlig hjelp mot ulveangrepene.

– Skjønner at noen lar seg provosere

«Tine støtter opp om leverandørene sine, ser jeg? Har det rablet fullstendig?» og «Respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra», er noen av kommentarene Tine har fått på sine Facebook-sider, ifølge NTB.

Kjetil Ulset, leder i Gran saubeitelag sier til VG at han skjønner at noen lar seg provosere av kartongene.

– Det er jo uklokt av Tine, men vi må også se oss i speilet og tenke over hva vi skal la oss provosere av. Dette er samtidig et tegn på at dette er betent, og virkelig betyr noe i distriktsnorge, mener han.

Sauebøndene i Gran har vært særlig utsatte for ulveangrep. I sommer ble 87 sauer drept på under en uke i Gran.

Les også: Rundt hundre drepte og skadede sauer på Totenåsen.

Ulset lar seg ikke selv provosere av melkekartongene. Det han derimot er svært provosert over, er at ulvejakten i utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF fikk medhold i Oslo tingrett.

– Hvis det ikke kommer i gang igjen, kan det bety alvor. Vi tåler ikke en sommer til. Det handler om levekårene til mennesker i Norge, sier han.

Debatt: Ulvevedtaket er en seier for demokratiet.

Sp-Lundteigen: Bra at det skaper debatt

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er synes det er fint at de nye kartongene har skapt diskusjon, men er ikke selv provosert over motivet.

– Tine er ikke for ulv i norsk natur, det er jeg helt trygg på, for de er eid av bøndene, sier Lundteigen.

Han understreker at han er positiv til både melk og ulvedebatt.

– Det at ulven står og hyler det er jo noe alle vet, og ulv og kyr hører ikke sammen, men da skaper vi debatt og engasjement.

ULVEMOTSTANDER: Kjetil Ulset (t.v) og leder i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Hans Kristian Skaug viser frem en sau i Gran kommune som de mistenker ble drept av ulv. Bildet er tatt i juni. Foto: Frode Hansen , VG