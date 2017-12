Sp fikk ikke flertall for omkamp om omstridt ulveflokk

Regjeringen har fredet den mest omstridte ulveflokken, Slettås-flokken, men i dag krevde Senterpartiet omkamp. Det fikk de ikke flertall for.

Senterpartiet fremmet onsdag et forslag i Stortinget om at regjeringen må se på Slettås-flokken på nytt – og at rovviltnemndene skal få skyte den, som de har bedt om.

Da Stortinget onsdag ettermiddag stemte for saken, var det bare elleve stortingsrepresentanter som stemte for felling av flokken – og hele 91 stemte imot.

Trysil-ordføreren tror dette vil bli møtt med skuffelse og resignasjon i området – og sier de ikke føler seg hørt, prioritet eller forstått.



– Vi har møtt den manglende forståelsen over så lang tid at det er ikke overraskelse over at storsamfunnet, Stortinget og regjering ikke hører. De som er berørt, blir ikke hørt, sier Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) til VG.



Han sier han har fått spørsmål om lokalfolk nå vil ta saken i egne hender, men tror ikke det vil skje.



– Vi er veldig skuffet over at vi eller en kommune og et område skal ta ansvar for den nasjonale rovdyrpolitikken, det synes vi er veldig spesielt, sier han.

– Skaper avmakt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpekte i forrige uke overfor VG at han stusser over at regjeringen sier ja til å skyte 42 ulv, men freder flokken som har skapt mye av ulvebråket.

– Slettås-flokken var den som skapte det meste av engasjementet rundt ulv i fjor. Det er den nærgående flokken som har skapt mest utfordringer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Dette er alfahannen i flokken:

Regjeringen mener at lokalbefolkningen på Trysils frykt for ulvene ikke er godt nok grunnlag for å skyte hele flokken.

– Det er dette som igjen skaper en del frustrasjon, avmakt og en følelse av at man ikke blir hørt i Trysil-samfunnet, sa mener Vedum.



Slettås-flokken er anslått til å bestå av minst syv ulver, med et alfapar og deres avkom. De holder til i et revir i Trysil kommune i Hedmark – inne i den såkalte ulvesonen.

Beboerne i området har i lengre tid klaget over at de synes ulvene kommer for nært hus og hjem. Trysil kommune har også søkt om å få skadefelle hele flokken – men har fått nei.

Miljødirektoratet har tidligere påpekt at de ikke mener at ulvene i Slettås-flokken «har en unormal eller lite sky atferd som medfører konkret risiko for skade på person».