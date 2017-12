Regjeringen vil skyte flere ulv enn Norge har gjort på 100 år

Ikke siden år 1919 har Norge skutt flere ulv enn det regjeringen legger opp til i vinter. De mener 40 ulv i Norge er nok til at bestanden overlever.

Regjeringen ga fredag klarsignal til at det skal skytes 42 ulv i Norge i vinter. Det er ikke rent lite i historisk sammenheng. Sist det ble skutt så mange ulv var Gunnar Knudsen statsminister i Norge, Woodrow Wilson var president i USA og Europa prøvde å reise seg etter første verdenskrig.

– Vi må tilbake til 1919 for å finne flere skutte enn 42. Da ble det skutt 46 ulv i Norge, sier seniorrådgiver Trond Amund Steinset i SSB til VG.



1984: Dette bildet viser ulvejakt i 1984 av den såkalte Vegårsheiulven. Ulven ble jaktet på et helt år, etter gjentatte sauedrap, før den til slutt ble felt av dette jaktlaget. Foto: Scan-foto , VG

Mener 40 ulv er nok



Ifølge klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen kan ulvebestanden i Norge anslås til i overkant av 80 ulv. Men de mener likevel at den norske ulvebestanden vil overleve selv om det skytes 42 ulv i vinter.

Helgesen innrømmer at de ikke har egen norsk forskning for å underbygge det.

– Det svensk forskning har sagt, er at 340 ulv vil være tilstrekkelig for å opprettholde den sørskandinaviske ulvebestanden. De har sagt at så lenge det er 40 i Norge, er det tilstrekkelig hvis svenskene har 300. Det er det vi har lagt til grunn, sier Helgesen til VG.

– Vi vil komme ned mot 40 når vi har 80 til 84 ulv og 42 fellinger, men i og med at det fødes valper, er vi trygge på at det ikke kommer under 40, sier Helgesen til VG.

Merking av ulv i Slettås i Trysil. To helikoptre kom med hver sin bedøvde ulv for å bli merket. Foto: Frode Hansen , VG

– Du føler deg komfortabel med at dere kommer på grensen av det svenske forskere mener skal til for at bestandene skal overleve?

– Disse ulvene formerer seg, slik at tallet er i realiteten over, understreker Helgesen.



Skal ikke vente på norsk forskning



WWF trakk i høst regjeringen for retten og fikk stoppet skytingen av flere ulver på Østlandet. Ingrid Lomelde i WWF opplyser imidlertid at de er usikre på om de skal trekke staten inn for retten for skytingen av de 42.

Tidligere i høst vant de fram fordi Oslo tingrett mente regjeringen ikke hadde tatt hensyn til «bestandens overlevelse»:

Politikerne på Stortinget har satt et mål for hvor mange ulv det skal være i Norge, men Oslo tingrett slo fast at regjeringen ikke bare kan se på det når de bestemmer hvor mange ulv som skal skytes, men også må ta hensyn til lovbegrepet «bestandens overlevelse».

Det er den svenske forskningen fra 2015 Helgesen viser til når han sier de nå ikke truer «bestandens overlevelse». Det var ikke aktuelt for regjeringen å vente på ny norsk forskning på feltet, som er underveis og planlagt ferdig i 2018.

– Nei, det var ikke aktuelt, og det kan vi heller ikke gjøre. Vi må ta beslutninger på basis av den tilgjengelige kunnskapen vi har, sier Helgesen.

– Er du trygg på at dette går gjennom Oslo tingrett?

– Den feilen som Oslo tingrett har påpekt, har vi rettet opp. Vi er trygg på at det er et faglig godt grunnlag for beslutningen, sier Helgesen.

Regjeringen har sagt ja til skyting av 42 ulv, men har likevel sagt blankt nei til skyting av den omstridte Slettås-flokken. De mener frykten til innbyggerne i Trysil ikke er nok til å skyte ulven.