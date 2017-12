Nytt Sp-forslag: Vil ha omkamp for å få skutt denne ulveflokken

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stusser over at regjeringen sier ja til å skyte 42 ulv, men freder flokken som har skapt mye av ulvebråket. Han vil ha omkamp.

Senterpartiet skal fremme flere nye ulveforslag i Stortinget. Først skal de foreslå at regjeringen må se på Slettås-flokken på nytt – i håp om å få den skutt.

Slettås-flokken er anslått til å bestå av minst åtte ulver, med et alfapar og deres avkom. De holder til i et revir i Trysil kommune i Hedmark – inne i den såkalte ulvesonen. Beboerne i området har i lengre tid klaget over at de synes ulvene kommer for nært hus og hjem.

– Slettås-flokken var den som skapte det meste av engasjementet rundt ulv i fjor. Det er den nærgående flokken som har skapt mest utfordringer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Regjeringen vil skyte flere ulv i vinter enn Norge har gjort på 100 år. Ikke siden 1919 har Norge skutt flere enn 42 ulv i Norge.

Men Sp mener regjeringen bommer når de vil skyte så mange – men ikke tar ut den flokken som i stor del startet ulveopprøret i fjor.



– Vi vil ha en ny runde på den i Stortinget den 14. desember, varsler Vedum.



Fikk du med deg? Tora (73) tør ikke gå ut alene på grunn av Slettås-ulven

Sp: – Avmakt i Trysil-samfunnet



Slettås-flokken ble i fjor prioritert når norsk ulv skulle radiomerkes, på grunn av meldinger om at de var spesielt nærgående.

Først ut for merking var den 38 kilo tunge alfahannen i flokken:

Under ulveopprøret i fjor vinter sa regjeringen nei da rovviltnemndene ville skyte hele denne ulveflokken. Trysil kommune mente likevel de var for nærgående – og søkte så om å få skadefelle hele familiegruppen. De fikk nei.

Regjeringen påpekte fredag at lokalbefolkningens frykt ikke er godt nok grunnlag for å skyte hele flokken – og sa nei igjen.



– Det er dette som igjen skaper en del frustrasjon, avmakt og en følelse av at man ikke blir hørt i Trysil-samfunnet, sier Sp-lederen til VG.



I tillegg til de åtte «voksne» ulvene i Slettås-flokken registrerte Statens Naturoppsyn fem nyfødte valper i Slettås-reviret i vår:

I tillegg til de åtte «voksne» ulvene i Slettås-flokken registrerte Statens Naturoppsyn fem nyfødte valper i Slettås-reviret i vår. Foto: Statens Naturoppsyn

Ligger midt i ulvesonen



Miljødirektoratet har tidligere påpekt at de ikke mener at ulvene i Slettås-flokken «har en unormal eller lite sky atferd som medfører konkret risiko for skade på person».

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) påpekte på fredag betydningen av at Slettås-reviret ligger i hjertet av ulvesonen:



– At folk ikke tør å gå ut av husene sine eller sende ungene sine i hagen for å leke alene er ikke nok til at flokken kan felles?

– Nei, det er en slik at vi har en ulvesonepolitikk hvor terskelen for felling skal være klart høyere og høy. Det vil farge alle vurderingene. Og subjektiv frykt etter vår vurdering ikke nok til å kvalifisere for felling, sa Helgesen til VG.

Sp-lederen mener at regjeringen sier nei til å skyte Slettås-flokken strider med Stortingets vedtak om at «lokalbefolkningen trygghet» skal bli ilagt større vekt.



Regjeringen mener tvert imot at de følger Stortingets vedtak.



Sp skal foreslå å senke bestandsmålet



– Hvor mange ulver må Helgesen si ja til å skyte i vinter for at Sp skal bli fornøyd?

– I første omgang mener jeg i alle fall om at han må ta ut den Slettås-flokken. Også vil vi ta opp diskusjonen i Stortinget om at vi må ha et lavere bestandstall. Vi mener at bestandstallet er for høyt og at finskrussisk ulv ikke bør få etablere seg i Norge, sier Vedum til VG.

Han varsler med det et annet ulveforslag i Stortinget: De vil ta debatten om hvor mange ulv vi skal ha i Norge på nytt, tross det brede ulveforliket fra Stortinget i 2016.