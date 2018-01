Lisensjakter ulv – blir hetset i sosiale medier

Jegere som deltar i lisensfellingen av ulv får gjennomgå på internett: – Det er noen klare hentydninger til at folk mener jeg bør dø, sier Arne Sveen i Åmot jakt- og fiskeforening.

– Det er helt utrolig at man skal bli drapstruet når man utfører en jobb som er bestilt av Stortinget, sier lederen for Åmot jakt- og fiskeforening, Arne Sveen, til VG.

Han er leder for et jaktlag bestående av 240 lokale jegere som jakter på skift på Julussaflokken, som består av totalt åtte ulv, innenfor ulvesonen i Hedmark.

Mandag denne uken felte laget to ulver fra flokken, mens den tredje alfahannen ble skutt tirsdag.

Jaktlederen har vist VG en skjermdump av en melding på Facebook hvor det står «Arne Sveen skal også dø. Feige jævel», i tillegg til flere andre meldinger av hetsende karakter:

«Nok en gang skal ulven lide for at disse liksom jegerne skal tøffe seg. Det er jo bønder og atter bønder som burde lide og ikke rovdyra i dette landet», skriver en facebook-bruker.

HETSENDE MELDINGER: Jegerne får gjennomgå i kommentarfeltene på Facebook.

– Det er noen klare hentydninger til at folk mener jeg bør dø, men jeg har foreløpig ikke varslet politiet. Jeg har diskutert ulv og ulveforvaltning i diverse nettforum i en årrekke og vet at det er de som er jaktens ansikt utad og som organiserer som ofte får støyten. Jeg er ikke personlig redd, men jeg ønsker å synliggjøre nettrollene da jeg mener dette strider mot alt av folkeskikk, sier Sveen til VG.

Stortinget har åpnet for uttak av totalt 42 ulv på landsbasis, 16 av dem i Hedmark. To flokker, i Osdalsrevier og Julussareviret, skal tas ut i tråd med regjeringens vedtak i den betente ulvesaken.

TRUENDE: Denne skjermdumpen tok Arne Sveen mandag denne uken på Facebook.

«Folk med gevær bak deg»



Også Sindre Undseth i Ytre Rendalen jakt- og fiskeforening sier til VG at han har blitt truet. Han leder 75 jegere i lisensjakten.

– Jeg stilte opp i Dagsrevyen den 31. desember, og etter sendingen fikk jeg umiddelbart en telefon på min hustelefon av en person som sa «Du skal være klar over at du har folk med gevær bak deg». Jeg svarte bare at vi bedriver jakt etter norsk lov, og da hørte jeg røret bli slengt på, forteller Undseth til VG.

Han sier han har vært forberedt på at det kunne komme, og sier han foreløpig ikke har tenkt å gå videre med det.

– Nei, jeg blir foreløpig ikke skremt av sånt, sier Undseth, som sier han ikke er overrasket over at det er mer hets mot jaktlaget i Åmot:

–Ja, de har jo felt ulv. Det har ikke vi, sier Undseth.

FELT I ULVESONEN: Disse to ulvene ble skutt av Sveens jaktlag mandag denne uken innenfor ulvesonen. Foto: ARNE SVEEN

Utestenger personer fra siden



Tirsdag la organisasjonen Bygdefolk for rovdyr ut følgende melding på sine Facebook-sider, hvor de skriver at de ikke tillater kommentarer med trusler mot jegere som deltar i lovlig lisensjakt på sidene:

«Personer som skriver kommentarer med trusler mot jegere eller andre personer på Bygdefolk for rovdyr sine sider, får slettet kommentarene sine og utestenges fra å skrive mer på våre sider. Det spiller ingen rolle om du er for eller mot ulv. Å skrive trusler på våre sider er ikke akseptabelt!», står det på siden.

Anders Enberget i Bygdefolk for rovdyr bekrefter til VG at det ble fremlagt en trussel på deres Facebook-side mandag.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Det er ikke bra i det hele tatt. Det er en lovlig jakt, og vi tar klar avstand fra personen som skrev dette. Den personen er heller ikke medlem hos oss, sier Enberget.



Bygdefolk for rovdyr er en av to organisasjoner som er uenige i lisensfellingen som pågår nå.

Tar avstand



Også organisasjonen Rovviltets røst tar avstand fra trusler og hets mot jegere i sosiale medier:

– Det er helt forkastelig å komme med drapstrusler. Vi har oppfordret folk til å ikke la følelsene ta overhånd på tastaturet, og tar fullstendig avstand fra trusler. Vi stenger folk ute av gruppen vår, og modererer løpende. Vi har per nå ikke opplevd noen drapstrusler, men vi har moderert flere kommentarer. Vi har forståelse for at det er en kontroversiell jakt, samtidig er det viktig å ikke la følelsene ta overhånd, sier leder Anne Margrethe Vadder i Rovviltets røst.

Arne Sveen sier til VG at han er med på ulvejakten fordi han er jeger, har bodd tett på ulven i nesten 20 år, og bor i ulvesonen i dag.

– Jeg er veldig klar på det at ulvebestanden må forvaltes. På lik linje med andre dyr, må rovdyrene forvaltes. Rovdyr spiser andre dyr, og vi som bor i distriktene må kunne leve av beitedyr og utmarksbasert næring, sier Sveen.

I januar i fjor samlet demonstranter seg utenfor Stortinget i protest mot regjeringens håndtering av ulvesaken:

Skjermer jegere



Han sier at de gjør en jobb som er bestilt av Stortinget:

– Det hadde vært greit for oss om Statens Naturoppsyn (SNO) gjorde denne jobben, men det er bestemt av Stortinget at reguleringen skal skje gjennom lisensjakt utført av jegere, og som leder i den lokale jakt- og fiskeforeningen er det da naturlig å ta ansvar når det skal organiseres en slik jakt, sier Sveen.

Han sier til VG at risiko trusler og hets er årsaken til at medlemmer av jaktlaget ikke deler noe på sosiale medier, og er begrunnelsen for at de ikke ønsker fotografering fra jakten.

Behandles i tingretten



Miljøorganisasjonen WWF stevnet i desember staten i forbindelse med ulvejakten.

I november fikk WWF medhold i kravet om at jakten skulle stanses i påvente av at retten senere skal ta stilling til om ulvejakten er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet da et nytt vedtak, og WWF tok også dette vedtaket til retten.

Avgjørelsen fra retten om dette vedtaket er ventet om kort tid. Inntil da kan lisensfellingen fortsette.