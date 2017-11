Det har stormet rundt de nye julemelkekartongene fra bondeeide Tine, som blant annet viser en ulv. En storm i vannglass, skal vi tro illustratøren.

Tines nye julemelkkartonger har satt sinnene i kok hos mange bønder, som ikke setter pris på at bondeeide Tine velger å trykke en ulv på kartongen.

Blant de som reagerer er Ann Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, som kaller motivet på kartongen «forferdelig», og «et stikk mot oss som bor i ulv- og rovviltområdene».

Arild Sæther er illustratøren bak julemotivene på kartongene. Han er overrasket over hvor mange som har reagert.

– Dette blir for hårsårt, mener han.

Skal vi tro VGs avstemning om saken, er de fleste enige med ham. Der svarer så langt godt over halvparten at folk overreagerer på melkekartongene.

Vurderte ulve-illustrasjonen i prosessen

Sæther forteller at han er klar over at ulv er et omstridt tema i norsk debatt, og at dette ble vurdert i prosessen. Han ventet likevel ikke at folk skulle reagere så sterkt.

– Da jeg tegnet den tenkte jeg ikke ulvedebatt i det hele tatt. I prosessen kom jeg på at noen kanskje er imot ulv. For meg og de andre som var involvert ble spørsmålet: Skal vi ta den bort?, sier han og fortsetter:

– Det hadde kanskje vært enda mer spektakulært om vi tok den bort. Vi kan ikke la være å vise ulv fordi noen blir støtt. Må man fjerne ulv fra folkeeventyr, diktning og litteratur fordi noen ikke vil ha det?

Han valgte bevisst å ikke tegne en ulv som jager eller søker bytte, og tegne alle rovdyrene inn i naturlandskapet. Dette forteller han at var noe av det første han presenterte for Tine og reklamebyrået.

– Jeg sa at vi har med disse rovdyrene, og at jeg håper det ikke blir noe oppstyr. Alle var enige i min argumentasjon.

Sæther mener alle involverte parter har gjort det de kan for å ikke støte noen. Blant annet var det fokus på å gjøre ørnene i illustrasjonen mindre skumle.

– Jeg er personlig nøytral

Tanken bak illustrasjonene var at de skulle bygges på eventyr og norsk juletradisjon i Kittelsen-stil, ifølge Sæther.

– Det er forskjellige elementer på alle kartongene. Vi har kanin, rådyr, elg og dompap, og så har vi noen rovdyr, uten at det er noe politisk innspill, sier han.

Kartongene prydes også av bjørn, en rev som akter på en hare, og ørner. Dyrene er bygget inn i designet slik at de går i et med naturen.

– Ulven i bakgrunnen blir som en slags fjelltopp med grantrær foran.

Selv bor han i området Aurskog-Høland, der ulvedebatten har vært viktig.

– Her er det veldig mange sterke synspunkter både for og imot ulv. Jeg er personlig nøytral og har ingen sterke meninger.

Han understreker at han aldri hadde noe ulvepolitisk intensjon med illustrasjonen på melkekartongene.