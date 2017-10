Dette er én av ulvene som ble felt i Stor-Elvdal

En ung tispe og en hann ble skutt i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen i Hedmark onsdag. Samtidig spekuleres det på om det kan være enda en ulv i området der dyrene ble felt.

– Det var en tispe som veide 32,6 kilo og en hann som veide 43,5 kilo. Begge ble skutt med et skudd hver, og ble liggende, sier rovviltkontakten til Statens naturoppsyn (SNO) i Rendalen, Svein Erik Bjørke til VG.

Han dro til stedet der ulven ble skutt like etter at meldingen om felling kom klokken 14 onsdag ettermiddag. Sammen med sine kollegaer undersøkte han dyrene:

– Alt er i sin skjønneste orden, rapporterer han onsdag kveld.

Gikk i snøsporet



Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Øyvind Gotehus opplyser at snøen har vært til stor hjelp for å spore ulven som har vandret i området den siste perioden.

– Det kom snø i natt, slik at det ble gode sporingsforhold i dag. Det er flere personer som er ute og jakter og en av dem fulgte sporene. Da de hadde funnet dem satt de ut folk for å følge dem, sier Gotehus.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Tispen ble først felt ved Langmovegen av et lokalt fellingslag klokken 14, ti minutt senere ble hannen skutt, opplyser Gotehus.

Bjerke forteller at de som bor i området har visst at det har vært ulv på stedet, men at det har vært vanskelig å felle dem uten spor å gå etter.

– De har blitt observert i forbindelse med elgjakt. Jeg tror de fleste i området er nå lettet over at det er tatt ut to ulver, sier han.

Samtidig er det spekulasjoner om at det kan være enda et dyr i distriktet.

– Det får de sikkert svar på hvis det fortsetter å snø i området, sier Bjerke.

TISPE: Dette er tispen som ble skutt av et lokalt fellingslag i Stor-Elvdal onsdag. Foto: Statens naturoppsyn

Sendes til analyse



Nå skal den felte ulven sendes til Trondheim for undersøkelser for å finne ut av hvor den kommer ifra.

– Den sendes til analyse, både for å finne ut av hvor den kommer ifra, men òg for å finne alderen og slike ting. Ut ifra det jeg ser, så er det ikke snakk om eldre ulver, sier Bjerke.

I september godkjente regjeringen felling av 26 ulver utenfor ulvesonen. I Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark) ble det vedtatt lisensfelling av inntil 12 ulv.

– 4 oktober ble en annen ulv felt i Stange. Etter at de to siste nå har blitt felt, gjenstår det ni ulv igjen på kvoten, sier Gotehus.

Ifølge SSB er det 100 år siden det er felt så mange som 26 ulv i Norge.