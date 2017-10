Denne ulven tok 303 sauer i sommer - nå får saueeierne kjempe-erstatning

Snart skal prisen for denne ulvens herjinger i sommer utregnes. Det kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter én ulv.

Nå er det dokumentert at den svenske ulvetispa som skapte den rene mareritt-sommeren for sauebønder på Hadeland, Toten og i Hurdal, har drept eller skadet over 300 sauer, ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet.

Det nøyaktige tallet er 303 sauer, ifølge talsmann for sauebøndene, Kjetil Ulset på Hadeland i Oppland.

I tillegg til sauetapene, skal det også regnes ut erstatningssummer til saueeiere som holdt sauer på innmarksbeite - og ble påført ekstra utgifter som følge av det.

Les også: Jaktlag felte ulve-tispa

– Det er rimelig at den enkelte beitebruker får dekket ekstra utgifter som følge av ulvens skader. Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

(Saken fortsetter under bildet.)

SÅ ULVESPOR: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møtte sist vinter befolkningen i Trysil og Søre Osen i Hedmark, som lever med ulv nær bebyggelsen. I Slettås ble han vist ferske ulvespor. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det at sau måtte holdes på beite nær gården eller flyttes til andre innmarksbeiter, førte til økte utgifter i form av innkjøp av fôr, bygging av gjerder, veterinær, leie av beite, kjøring og tilsyn.

Få med deg: Erna og Frp-Goggen besøkte ulveofrene

– Mange har også fått mindre grovfor, siden dyrene måtte beite på fulldyrket mark, begrunner Helgesen.

Talsmann for en del av sauebøndene på Hadeland, Kjetil Ulset, er fornøyd med nyheten fra regjeringen.

– Dette er helt nytt i norsk sammenheng. Vi har fått gjennomslag for at nytt regelverk må etterfølges, sier Ulset i Gran Saubeitelag til VG.

(Teksten fortsetter under bildet.)

FRYKTELIG SYN: Leder i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Hans Kristian Skaug og styreleder i Gran Sauebeitelag, Kjetil Ulset ser resultatet av flere brutale ulveangrep mot sau i Gran kommune på Hadeland. Sauekadaverene er blitt flådd og sjekket av Statens Naturoppsyn SNO - og ser derfor ekstra ille tilredt ut. Foto: Frode Hansen , VG

Bønder som ikke tapte dyr, men som likevel fikk store ekstra kostnader, kan søke om dekning av disse utgiftene etter ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak, går det frem av brevet fra departementet.

Utbetalingen skal skje før nyttår.

– Dette har vi kjempet for, og den jobben får vi nå betalt for, sier Kjetil Ulset.

Les gjerne: Hurdalsulven herjet i sommer

– Husk at det er langt flere som er blitt rammet enn de som har mistet sauer. Mange måtte holde sauene sine med fór på innmarksbeite i stedet for å sende dem på vanlig beite. Vi er fornøyd med at staten nå tar ansvar, legger han til.

Kalt Hurdalsulven



Resultatene fra vevsprøvene til ulven gav match med tidligere leste ekskrementprøver, som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni.

Statens Naturoppsyn kunne derfor bekrefte allerede i august at dette er den såkalte Hurdalsulven, som hadde drept og skadet mange sauer i sommer, ifølge Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ulvetispa fikk navnet fordi det var i Hurdal i Akershus det første gang ble funnet døde sau og lam som den hadde tatt.

Svensk ulv i Norge



DNA-analyser av skitprøver funnet etter ulven i Hurdal 31. mai har tidligere kunnet slå fast at ulven stammer fra det svenske Kindla-reviret, som ligger midt i Sverige, i Örebro län.

DNA-overvåking av den skandinaviske ulvebestanden har over tid gitt forskerne god kontroll på individene i bestanden, og det gjelder også denne felte ulvetispa.

– Tispas foreldre kommer fra to ulike svenske revir, nemlig Siljansringen og Acksjön. De er trolig født i 2010 og 2011 og de fikk et ulvekull første gang i 2013, og har født totalt fire kull. Det er foreløpig uklart om de har fått et ulvekull i år, forteller Kindberg.

Ulvetispa veide 34,5 kilo da den ble felt. Obduksjon og videre undersøkelser hos Rovdata i Trondheim, viste rester av sau i magesekken.

Norsk ulv i Sverige



PS En norsk ulv fra det kjente Slettåsreviret ble 10. oktober skutt i Vallentuna i Stockholm fylke i Sverige etter skadefellingsjakt, ifølge avisen Nationen.

Ulven hadde angrepet og drept flere hunder, en kattunge, en høne og seks sauer i området. Analyse av DNA fra ulv som ble funnet i området viste at ulven høyst sannsynlig var en norsk hannulv fra Slettåsreviret.