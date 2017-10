Tysfjord-tiltalt må i retten på nytt – tiltalt for grov mishandling

Tysfjord-saken

** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016.

** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt.

** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengighetsforhold.

** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.