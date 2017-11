Tysfjord-overgrepene: «Samene sto selv frem og ville ha endring, og det har de jaggu lykkes med»

HAMARØY/TYSFJORD (VG) Midt oppi alt det vonde må det også være lov å være stolt, mener Lars Magne Andreassen, direktør for lulesamisk kultursenter Árran.

Tysfjord-etterforskningen: Siden 11. juni 2016 har politiet opprettet 151 straffesaker som omhandler seksuelle overgrep. Gjerningstidspunktene spenner fra 1953 til august 2017.

106 av sakene har blitt henlagt, 80 av dem fordi forholdene er foreldet.

82 personer i alderen fire til 75 år har status som fornærmet.

92 personer i alderen ti til 80 år har status som mistenkt, siktet eller tiltalt.

To personer er så langt tiltalt. Den ene av dem møtte i Salten tingrett i oktober tiltalt for ni seksuelle overgrep. Dommen er ennå ikke avsagt. Den andre må møte i Ofoten tingrett i januar.





Det nærmer seg desember og i Ofoten er dagslyset i ferd med å forsvinne idet tirsdagsettermiddagen tar til.

– Jeg føler sorg over krenkelsene som har medført ulike former for lidelse og de mange livsskjebnene som her får sin forklaring, sier Lars Magne Andreassen, direktør ved det lulesamiske kultursenteret Árran.

På Hamarøy Hotell, i nabokommunen til Tysfjord, har Nordland politidistrikt nettopp lagt frem en rapport som oppsummerer politiets etterforskning av de såkalte Tysfjord-sakene. Prosjektet ble startet for halvannet år siden etter VG Helgs reportasje om seksuelle overgrep i Tysfjord kommune.

– Men jeg føler også på stolthet. Det var samene selv som sto frem og ville ha endring, og det har de jaggu meg lykkes med, slår Andreassen fast.

Politiet: Måtte informere

Og det er ingen tvil. Denne historien har også helter. Ganske mange faktisk.

Etter at elleve personer fortalte om overgrepene de hadde blitt utsatt for er det mange flere som har tatt kontakt med politiet.

Siden VG Helg-reportasjen har politiet etterforsket 151 seksuelle overgrep som enten skal ha skjedd i kommunen, eller som skal ha vært begått av eller mot noen av innbyggerne. 106 av sakene har blitt henlagt.

På nåværende tidspunkt er det 82 personer i alderen fire til 75 år som har status som fornærmet. For noen av dem som har stått frem med sine historier har det medført at de har fått trusler i etterkant. I fem tilfeller har truslene ført til at politiet har opprettet sak.

– Det er selvfølgelig noen som har opplevd vår etterforskning som ubehagelig. Å jobbe på denne måten betyr også at vi risikerer å stigmatisere folk og vi risikerer å stigmatisere et samfunn. Det har vi vært klar over, men vi har ikke kunnet la være å komme med denne informasjonen, sier politimester i Nordland, Tone Vangen.

BEKLAGER: Politimester Tone Vangen erkjenner at Nordland politidistrikt ikke har gjort nok for å avdekke overgrep i Tysfjord tidligere. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Nærmere 70 prosent av de mistenkte og fornærmede tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord, og politiet har gjennom avhør slått fast at mange av dem har tilknytning til den læstadianske menigheten.

– Det er nok særlig den samiske befolkningen som har opplevd stor avstand til oss som er myndighetene. Derfor har det vært viktig for oss å si tydelig at vi tar dette på det dypeste alvor og at vi har gjort vårt beste. Det tror jeg også vi har blitt hørt på, sier politimesteren.

Det er stort sett journalister som møter opp på pressekonferanser, men denne dagen er det vel så mange av de fremmøtte som er representanter for lokalsamfunnet. En ordfører, en fylkesmann og mange av de andre som nå, når politiets prosjekt er over, skal lede an i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep.

HAR LURT: Det har vært en del prat tidligere og en del overgrepssaker der vi har lurt på om vi har fått tak i alt, sier lensmann Aslak Finvik. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Lensmann Aslak Finvik mener det har vært viktig at politimesteren i sitt mandat ba politidistriktet om å ikke fokuserer på om sakene var foreldet eller ikke.

– Uten det mandatet ville vi ikke fått det historiske innblikket i hvordan denne problematikken har vært i Tysfjord-samfunnet. For det har vært en del prat tidligere og en del overgrepssaker der vi har lurt på om vi har fått tak i alt.

Fremdeles etterforsker politiet om lag 30 saker fordelt på 12 mistenkte.

– Vi har grunn til å tro at det vil komme flere tiltaler, og noen av dem vil kanskje foreligge allerede rundt årsskiftet, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

TIL RETTEN: Politiadvokat Øyvind Rengård varsler flere tiltaler i Tysfjord-etterforskningen den neste tiden. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

For de knappe 2000 innbyggerne i Tysfjord har det nå gått snart halvannet år siden kommunen ble kjent for offentligheten som et sted der overgått har blitt begått og forbigått i en årrekke.

Lars Magne Andreassen mener tiden har vært krevende for mange i Tysfjord og mange i de lulesamiske miljøet.

– Men vi skal også være stolte. Vi har kommet til et punkt der vi nå våger å ta samtalen og våger å være selvkritiske. Den endringen er det først og fremst våre ungdommer som står i spissen for, og det skal vi bistå dem med.

