Tysfjord-offer anker søksmål mot kommunen: Krever millionerstatning

TYSFJORD (VG) Hun ble misbrukt av faren og mener moren ikke var i stand til å ta seg av henne. Nå anker kvinnen søksmålet mot Tysfjord kommune, som hun mener burde ha overtatt omsorgen for henne.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengighetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

– Jeg ble veldig skuffet da jeg fikk vite at Tysfjord kommune hadde vunnet. Og enda mer skuffet da jeg leste gjennom dommen. Jeg synes de slapp for billig unna, sier kvinnen til VG.

Hun saksøkte i vår Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten, som følge av overgrep og omsorgssvikt.

Ofoten tingrett ga henne ikke medhold, og konkluderte med at det ikke var ført bevis for at Tysfjord kommune hadde handlet uforsvarlig og at kommunen ikke var å bebreide for manglende tiltak.

Under navnet «Liv» var kvinnen en av elleve personer som i juni 2016 fortalte VG Helg om seksuelle overgrep de hadde blitt utsatt for i Tysfjord kommune i Nordland.

– Jeg mener fremdeles at Tysfjord kommune har sviktet meg. Da jeg fikk dommen i posten og hadde lest den bestemte jeg meg raskt for at dette her ikke går, sier kvinnen.

Nå anker hun dommen i sin helhet. Denne gangen ber hun om en erstatning på 2.022.494 kroner.

«Et totalt svik»

Kvinnenes advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok mener tingrettens dom er feil.

– Vurderingene retten har gjort av skolen, barnevernet og deres handlemåte er vanskelig å forstå og vanskelig å akseptere, sier Kuoljok til VG.

– Hele veien har det offentlige sviktet henne på alle mulige måter. Ikke med hensikt, men på grunn av manglende kompetanse og handlekraft, mener advokaten.

Kuoljok mener denne saken er unik i rettsvesenet fordi den involverer en hel kommune; ansatte i både skole, helsevesen og barnevern.

– Hvor mye skal et barn måtte tåle? Hvordan kan voksne og fagpersoner la være å gjøre ting og bare snu seg bort? Spør han seg.

HJEMMEKONTOR: Ingar Nikolaisen Kuoljok representerer kvinnen som anker saken mot Tysfjord kommune. Advokaten har kontor i kjelleren i huset der han bor i Tysfjord. Foto: Odin Jæger , VG

Han beskriver det hans klient har blitt utsatt for som «et totalt svik fra Tysfjord kommune».

– Det har vært store mangler ved systemet som har vært her, og da finnes det også flere skjebner, sier Kuoljok.

I lagmannsretten kommer advokaten til å føre flere nye vitner som han mener vil opplyse saken bedre, blant annet kvinnens mor og en tidligere lærer.

Kuoljok forteller at han har fått flere henvendelser fra andre advokater som har klienter som vurderer å gå til lignende søksmål mot Tysfjord kommune.

Også kvinnen sier hun vet av flere som har historier som ligner på hennes.

– Noen måtte sparke denne ballen videre og forsøke å bane vei. Uheldigvis ble det meg. Det har vært en lang og tung prosess, men jeg føler jeg har kommet styrket ut av det.

Kommunens advokat: – Ikke særlig mye nytt

Hun forteller at hun har fått mye positiv respons etter at hun tok kommunen til retten.

– De aller fleste har vært støttende og positive. Folk kommer å gir meg en klem og masse gode ord. Det setter jeg stor pris og det gir meg styrke.

GOD STØTTE: Kvinnen (med ryggen til) hadde mange støttespillere til stede da saken var oppe i Ofoten tingrett. Fra Venstre på bilder er Marion Knutsen, Karl Edvard Urheim, Anne Kalstad Mikkelsen, Peggy Skálltje, Renate Mikkelsen, Carina Mikkelsen og Therese Mikkelsen. Foto: , JOSTEIN MATRE, VG

Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, sier til VG at han mener det ikke er særlig mye nytt som fremkommer i anken.

– Det foreligger en veldig grundig, og etter kommunenes syn, veldig god dom fra tingretten. Den avklarer mye av ansvarsgrunnlaget som er det saken i det vesentligste har dreid seg og, og den konkluderer med at det ikke foreligger noe grunnlag for å holde kommunen ansvarlig, sier Angell til VG.

Det er fremdeles ikke avgjort når ankebehandlingen vil starte i Hålogaland lagmannsrett.

120 saker

Totalt er det registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-etterforskningen.

Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene ble begått, har politiet tidligere opplyst i en pressemelding.

Tirsdag avsluttes rettssaken mot den første som ble tiltalt, en mann i 40-årene fra Tysfjord. Han nekter straffskyld for seksuelle overgrep, deriblant flere voldtekter, mot totalt seks fornærmede kvinner.