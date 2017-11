HAMARØY (VG) Nordland politidistrikt avslutter prosjektet som ble opprettet i kjølvannet av VG Helgs reportasje om seksuelle overgrep i Tysfjord.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** Totalt er det registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-etterforskningen. ** Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene ble begått, har politiet tidligere opplyst i en pressemelding. Tirsdag ble rettssaken mot den første som ble tiltalt, en mann i 40-årene fra Tysfjord, avsluttet. Han nekter straffskyld for seksuelle overgrep, deriblant flere voldtekter, mot totalt seks fornærmede kvinner.

11. juni 2016 fortalte elleve kvinner og menn at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune.

– Jeg pleier som regel å kose meg med VGs magasin, men den lørdagen skjønte jeg fort at dette er noe annet enn lørdagskos. Jeg vurderte det slik at jeg satt og leste om grove forbrytelser som hadde skjedd i det distriktet som jeg nettopp hadde begynt som politimester i, forteller Tone Vangen til VG.

Politimesteren i Nordland husker at hun tenkte «Vi må gjøre noe. Hva gjør vi?»

– Jeg hadde ikke fått noe forvarsel. Det var nok noen i distriktet som visste at VG jobbet med saken, men den informasjonen hadde ikke nådd meg. Det jeg skjønte ganske fort, var at dette var så komplekst at vi kunne ikke bruke alminnelige, tradisjonelle politimetoder, forteller Vangen.

Har kontaktet alle anklagede

Nå politiet nå avslutter prosjektet som ble startet etter at reportasjen sto på trykk i VG Helg, har de samlet resultatene i en rapport. VG møtte politimesteren kvelden før den skal presenteres på en pressekonferanse på Hamarøy Hotell tirsdag klokken 11.

– Da vi startet visste vi lite om hvor stor sjanse vi hadde til å kunne føre sakene til doms, men jeg visste at jeg ikke ville at det skulle stå i VG om ti år at disse fortellingene kom frem, men at ingen gjorde noe denne gangen heller. Vi måtte skape et tidsskille. Vi måtte si at nå er det nok. Nå skal man ikke kunne begå overgrep og kunne slippe unna med det. Vi skal gå inn i en ny fase. Det har vært målet med jobben vår, sier Vangen.

TYSFJORD: Knappe 2000 mennesker bor i kommunene i Oftoen i Nordlans som på norsk heter Tysfjord, og på lulesamisk heter Divtasvuodna. Foto: Annemor Larsen , VG

Ifølge politimesteren har det vært viktig for politiet å skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd, også mange år tilbake i tid. Vangen forteller at mange av dem som har henvendt seg til politiet har fortalt om hendelser som skjedde for mange år siden. Selv om sakene har vært foreldet, har de fornærmede fått bistandsadvokater og politiet har tatt kontakt med alle som har vært anklaget for overgrep.

– Ikke for å avhøre dem i gamle saker, det kan vi ikke gjøre, men vi har hatt det vi kaller en risikosamtale med dem.

– Har vært et stort overgrepsproblem

I mai i år opplyste politiet at det var registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-etterforskningen. På det tidspunktet kjente politiet til mer enn 70 fornærmede og over 80 mistenkte i saken.

– Gjennom den jobben vi har gjort i halvannet år har vi fått frem mye informasjon som viser at det har vært et stort overgrepsproblem i denne kommunen. Det er uten tvil fakta. Det er veldig alvorlig at mange personer har måttet leve gjennom veldig alvorlige krenkelser og overgrep. Jeg beklager at mitt system ikke har klart dette bedre. For det er snakk om lidelse for de menneskene de gjelder, sier politimesteren.

I 2014 fjernet Stortinget foreldelsesfristen for alvorlige straffesaker som drap, incest og voldtekt. Lovendringen gjaldt imidlertid kun for saker som ikke allerede var foreldet.

– Selv om ikke vi klarer å føre så mange saker til doms så legger vi stor vekt på de fornærmedes forklaring. I norsk rett er du uskyldig om du ikke er dømt, og det må vi selvfølgelig ta med oss, men når vi setter sammen all informasjon fra sakene vi ikke kan føre til doms, så kan vi ikke holde på den. Det er for mange, og det er for mye til at det ikke skal komme frem i lyset.

Tror flere saker havner i retten

Selv om politiet nå avslutter sitt Tysfjord-prosjekt understreker Vangen at det ikke betyr at arbeidet er over.

– Vi har saker som er en del av Tysfjord-komplekset som vi skal jobbe videre med og vi har saker som vi regner med å komme til retten med. Det kan hende at det kommer saker vi ennå ikke vet om, men de vil da gå inn i vårt vanlige arbeid. Forskjellen er at vi da har mye mer kunnskap med oss.

– Hva er annerledes nå?

– Vi har lært at et etter forskningsmateriale kan brukes til å jobbe forebyggende selv om saken ikke kan føres til doms. Vi skal også ta være på fornærmede som har en historie som kanskje stammer fra 80-tallet. Vi kunne sagt at vi ikke har tid, men vi har valgt å ta disse tingene på alvor. Nettopp fordi de har fortalt at det har gnaget dem og vært et problem gjennom livet, så har vi tenkt at vi skal i hvert fall høre nå.

– Vi du si at dere kompenserer for manglende innsats tidligere?

– Vi prøver å rette opp en del ting. Jeg beklager på vegne at den etaten jeg jobber i at vi ikke har klart å gjøre det bedre i tidligere tider. Men samtidig er det sånn at når politiet jobbe med seksuelle overgrep for tredve, tyve, kanskje ti år siden, så var forutsetningene annerledes Samfunnet hadde mindre kunnskap om det, vi hadde mindre kunnskap, forståelse og kompetanse. De som jobbet med dette for tyve år siden hadde ikke de samme rammebetingelsene som vi som jobber med det nå har.