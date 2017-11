NRK: Mener «sjaman»-tiltalt er lettere psykisk utviklingshemmet

En sakkyndigrapport slår fast at den overgrepstiltalte Tysfjord-mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengighetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

Psykologspesialist Andrine Kvammen og psykiater Tony Thørring Bakkejord har på oppdrag fra retten utarbeidet rapporten der de konkluderer med at diagnosen er medfødt, melder NRK.

Rettssaken der mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot totalt seks fornærmede kvinner startet i Salten tingrett 2. oktober. Ifølge tiltalen skal mannen ha misbrukt sitt tillitsforhold til de fornærmede for å skaffe seg seksuell omgang.

Utga seg for å være sjaman

– Lettere psykisk utviklingshemming er en varig diagnose og den kan påvirke han fremover, sa psykiater Tony Thørring Bakkejord, på spørsmål om det er risiko for gjentagelse, ifølge statskanalen.

Tysfjord-mannen er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske utviklingshemming.

Den fornærmede kvinnen har forklart at mannen utga seg for å være sjaman, og at han hevdet seksuell omgang ville hjelpe ham med å komme i kontakt med hennes avdøde far.

Nekter straffskyld

En eldre kvinne som også er fornærmet i saken har forklart at hun ble seksuelt misbrukt av tiltalte under et hjemmebesøk som kom i stand etter at hun svarte på en annonse som mannen hadde satt inn i avisen. Kvinnen i 80-årene forklart blant annet at tiltalte hadde presentert seg som «sjaman og healer».

Ifølge NRK har han forklart i retten at han har endret livsførsel og i dag lever et stabilt liv. Blant annet skal han ha sluttet «å lese folk» og han har sagt at han aldri lenger kjører bil alene sammen med jenter.

Mannen nekter straffskyld for alle tiltalepunktene. For noen av tiltalepunktene har han erkjent å ha hatt sex med de fornærmede, men han mener dette har skjedd frivillig.

