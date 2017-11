TV 2-redaktør blir sittende

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen blir sittende i stillingen til tross for at han har innrømmet sviktende håndtering av sex-trakasseringssaker i kanalen.

Det opplyser kilder i TV 2 til VG etter dagens allmøte i kanalen.

Klokken 13 i ettermiddag samlet de ansatte i TV 2 seg til møte, der ledelsen informerte om hvordan kanalen følger opp avsløringer om sex-trakassering som har kommet i kjølvannet av den såkalte #metoo-kampanjen. Til stede var TV 2s toppsjef Olav Sandnes, sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

Stemningen på allmøtet skal ha vært preget av alvor etter de alvorlige sakene som er rullet opp de siste dagene. TV 2-ansatte VG har vært i kontakt med understreker likevel at de er fornøyd med at ledelsen nå tar konkrete grep for å rydde opp.

Fikk applaus



Spesielt sportsredaktøren har de siste dagene kommet i søkelyset etter at han sto frem i VG og innrømmet at han i en av sakene satt på informasjon om seksuell trakassering i nærmere halvannet år, uten å ta nødvendige grep.

På allmøtet skal en svært ydmyk sportsredaktør ha understreket at han er avhengig av de ansattes tillit for å fortsette i stillingen. Deretter skal han ha blitt møtt med applaus fra salen, får VG opplyst.

I intervjuet med VG tirsdag beklaget Hagen sin håndtering av saken der en ung, kvinnelig ansatt varslet om grov trakassering fra en kjent sportsprofil i kanalen. Fra Hagen hadde sin første samtale med kvinnen, til sportsprofilen fikk sparken gikk det nærmere halvannet år.

- Delvis løgnaktig



Samtidig understreket Hagen at han i begynnelsen ikke satt på detaljert informasjon om de mest alvorlige episodene. Det fikk tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Inderøy til å gå ut i VG og beskylde sportsredaktøren for ikke å fortelle hele sannheten om sin håndtering av saken.

– Jeg reagerer meget sterkt på den fremstillingen Hagen nå gir. Den er delvis løgnaktig, sier Indrøy til VG.

Hagen får imidlertid støtte fra tidligere administrasjonssjef i TV 2, Kathrine Martinsen. Hun hadde HR-ansvar for sportsavdelingen i månedene før sportsprofilen ble kastet ut av kanalen.

– Slik jeg kjenner saken satt ikke Hagen på all informasjon fra alle involverte, og som fikk mannen sparket til slutt. Den informasjonen kom først på bordet etter jeg hadde snakket med mange av de involverte. Det er umulig for meg å vite hva som ble sagt på tomandshånd mellom Vegard og den berørte kvinnen. Dette skjedde før jeg begynte å jobbe der. Som sportsredaktøren også har vært tydelig på, så visste han nok til at han burde tatt grep tidligere. Derfor er det prisverdig og nødvendig at han tar ansvar og sier unnskyld, sier hun.