TV 2 skal bli mer folkelig

Etter 25 år som TV-kanal sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække det er på tide å gå bort fra det autoritære, høylytte nyhetsankeret.

I høst flytter TV 2 inn i nye studioer i Oslo og i Bergen. Denne uken har det vært samlet inn til seminarer og 25 års feiring av kanalen.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier nå det er på tide at kanalen må stige ned fra den høye «nyhetstronen» og fokusere på det ekte. Nå skal det bli slutt på den autoritære, høylytte nyhetsankeret.

– For å overdrive litt, så tradisjonelt TV-journalistikken påvirket av BBC fra krigsårene, og måten de formidler journalistikk på. I studio er det et nyhetsanker som snakker med et autoritært språk med høy stemme, litt oven fra og ned. Det har vært kulturen, sier Solbrække.

Nå mener nyhetsredaktøren det er på tide å løsne litt i kantene og bli mer lik folk flest. Hun forteller at hun syns TV 2 alltid har vært flinke til å sprenge rammene og vært mer personlig i måten de formidler nyheter på, men at det nå er på tide å utvikle seg mer.

– Perspektivet vårt har alltid vært nedenfra og opp, og det skal det fortsatt være. Målet er at vi skal ha en økt bevisstgjøring på det TV 2 er og skal være, og det er å være med folk. Vi skal bli litt mer folkelige og komme litt nærmere folk.

Og det skal kanalen gjøre i det de flytter inn i de nye studioene. Reportere og ankere får nå beskjed om å virke mer naturlig i studio.

Ungdommelig og fresh

Nyhetsanker Arill Riise har lang erfaring fra kanalen og ser positivt på utviklingen.

– Vi nyhetspersoner blir ofte parodiert for måten vi snakker på, som kan virke veldig unaturlig. Jeg tror nyhetene kommer bedre frem hvis vi snakker mer som folk faktisk gjør, sier Riise.

Det vil bli mer variasjon i sendingene, og kanalen vil også ha muligheten til å bruke helt nye virtuelle (Augmented reality) verktøy.

– Det hele oppleves som veldig moderne, ungdommelig og fresh, sier Riise.

Riise forteller at redaksjonen nå blir tatt med inn i studio, slik at man viser frem et arbeidsmiljø. Studioene gir også mulighet til å bevege seg mer.

– I de studioene vi har i dag, har vi fått et kryss på gulvet som vi må holde oss innenfor for at lyset skal treffe riktig. Det blir veldig stivt og statisk. De nye studioene er lyssatt på en helt annen måte, som gjør at vi blir friere til å bevege oss.

Stiller ikke i lusekofte

TV 2 starter å sende fra de nye studio starter allerede i slutten av november. Riise forteller at det ikke er sikkert at alt fungerer som det skal med en gang, men at det blir gøy å prøve seg frem.

– Det internasjonale nyhetsspråket er veldig likt. Nå skal vi utfordre det, uten at det går ut over autoriteten og troverdigheten vår.

Selv om kanalen skal bli mer folkelig, forsikrer han oss om at ankrene ikke kaster slipset helt ennå.

– Det handler litt om hvem vi snakker med og gjestene vi har i studio. Gjennom sendingene er vi på besøk hjemme hos folk og da skal vi være skikkelig kledd. Når du skal snakke med statsministeren eller andre autoritetspersoner kan ikke programleder bli danket ut i klesveien. Så det blir ikke sending i lusekofte altså, sier han.