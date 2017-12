Slutt for Davy Wathne i TV 2

Davy Wathne (67) har hatt sin siste dag i TV2, samtidig som det har kommet inn flere varsler på Davy Wathnes oppførsel.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Ifølge DN skal Davy Wathne takket kollegene for «uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre.»

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, forteller at det har kommet flere varsler på TV 2-profilen og at TV 2 var i en prosess med å undersøke disse varslene da han sa opp jobben.

– Det er enighet mellom Davy og TV 2s ledelse om at vi forteller om dette for å unngå unødige spekulasjoner, sier Willand til kanalen.

Wathne er en av TV 2s mest kjente ansikter og har vært med siden oppstarten av kanalen i 1992. I en e-post til kollegene skriver han:

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen».

Wathne bekrefter til DN at han med denne e-posten takker for seg i TV 2.

Allerede sent i november ga han uttrykk for sin misnøye med kanalen og sa til DN at han var skuffet over at han ikke får brukt arbeidskraften sin.

– 2017 er blitt mye mer innholdsløst, mindre arbeidskrevende og mindre interessant. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse på mine ledere at jeg sysler med andre planer, men det er langt fra tatt noen beslutning, sa Wathne til DN i november.

Wathne som fyller 68 år i januar, jobbet tidligere som sportsjournalist i Bergens Tidende før han begynte i TV 2.