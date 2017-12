Slutt for Davy Wathne i TV 2: –Beklager at jeg har gjort noen vondt

Davy Wathne (67) har hatt sin siste dag i TV 2, samtidig som det har kommet inn flere varsler på hans oppførsel.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Ifølge DN skal Davy Wathne ha takket kollegene for «uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre» i en e-post, hvor han også bekreftet sin avgang.

I avskjedsbrevet Wathne selv sendte til sine kolleger i kanalen la han også ved diktet «Ti bud til en ung mann som vil frem i verden» av Jens Bjørneboe, erfarer VG.

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, forteller at det har kommet flere varsler på TV 2-profilen og at TV 2 var i en prosess med å undersøke disse varslene da han sa opp jobben.

– Etter at flere kolleger varslet om at de opplevde Davys atferd som trakasserende, startet en dialog mellom Davy og ledelsen. Det dreier seg blant annet om tilbakemeldinger fra Davy, og om språk og sjargong. I denne dialogen valgte han selv å si opp, skriver Willand i en e-post til VG.

– Trakasserende

Willand understreker at hun med sin uttalelse går uvanlig langt i å kommentere en personalsak, men at dette er i samråd med Wathne selv, og at de ikke ønsker at det skal oppstå unødvendige spekulasjoner.

Så langt er det ikke klart hvor mange klager som har kommet inn på den kjente sportsprofilen.

Kommunikasjonsdirektøren forklarer at varslene primært har handlet om Wathnes røffe tone.

– Flere har opplevd ham som trakasserende i form og tone. Han har hatt en undertone som enkelte har opplevd som sexistisk og støtende, men dette er ikke hovedbildet. Davy har vært en av TV 2s største og viktigste profiler gjennom 25 år. Seerne har opplevd en ekstremt kunnskapsrik journalist, en engasjert og særegen tv-personlighet. Han sier selv at han ikke er noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. For mange i TV 2 har oppførselen hans vært svært vanskelig å forholde seg til, skriver Willand.

Videre opplyser hun at sakene så langt ikke er ferdigbehandlet, og at TV 2 ikke har konkludert på bakgrunn av informasjonen som har kommet inn.

– Nå anser vi denne saken for avsluttet med Davy, men vi vil følge opp medarbeidere som har vært involvert, skriver hun videre.

– Ikke rom for å oppføre seg uakseptabelt

Willand vil ikke opplyse om når de første varslingssakene om Wathne kom inn, men opplyser til VG at enkeltepisoder har blitt håndtert løpende mellom leder og medarbeider.

– Først nå ser vi omfanget av hvor mange som har opplevd Davys oppførsel som vanskelig. Det er et resultat av at vi har oppfordret medarbeidere til aktivt å si fra om saker og forhold de synes er over grensen og i strid med et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er ikke rom for å oppføre seg uakseptabelt uansett hvilken rolle eller posisjon du har i TV 2:

– Vi har en egen gruppe som håndterer varslinger i TV 2 nå. Vi har senket terskelen for å varsle, og vi har aktivt gått ut og invitert medarbeidere til å melde fra om hvordan vi kan forbedre arbeidsmiljøet i TV 2. Da vil det naturligvis komme frem flere saker, skriver hun.

Beklager oppførsel

Davy Wathne uttaler selv til nettavisen Kampanje at hans tid i TV 2 er omme.

– Dette handler om min måte melde tilbake til kolleger på. Det handler om hele min stil, tone og språkform og at jeg har hatt rollen som den gamle norsklæreren som har rettet på språklige feil hos kolleger. Jeg er levning fra en svunnen tid, en dinosaur, med et språk som ikke er gangbart lenger. Min tid er omme i TV 2, sier Davy Wathne til Kampanje.

Wathne har skapt mange minneverdige øyeblikk på TV – også utenfor idrettsarenaer:

Wathne avviser på det sterkeste at hans atferd handler om noen form for seksuell trakassering.

– Nei, overhodet ikke. Jeg har hatt buksene på i 25 år og verken hatt sex med kolleger eller hatt forsøk på dette. Den type koblinger ønsker jeg ikke å kommentere heller, sier han.

Til DN sier 67-åringen at han beklager hvis noen har opplevd hans oppførsel som vanskelig.

– Jeg har trodd at alle i TV 2 har elsket å gå på jobb hver dag. Så oppdager jeg at noen har kvidd seg og hatt det jævlig på jobb. Når jeg skjønner at det er min skyld, tar jeg det veldig tungt. Selvfølgelig. Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det, sier Wathne til DN.

Lang fartstid

Wathne er en av TV 2s mest kjente ansikter og har vært med siden oppstarten av kanalen i 1992.

Allerede sent i november ga han uttrykk for sin misnøye med kanalen og sa til DN at han var skuffet over at han ikke får brukt arbeidskraften sin.

– 2017 er blitt mye mer innholdsløst, mindre arbeidskrevende og mindre interessant. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse på mine ledere at jeg sysler med andre planer, men det er langt fra tatt noen beslutning, sa Wathne til DN i november.

Overfor Bergens Tidende poengterer Wathne at han også tidligere har sagt opp jobben.

– Jeg passer ikke inn lenger. Det skjønte jeg egentlig for lenge siden. Jeg sa opp tidligere også, men Vegard (Jansen Hagen, sportssjef) tryglet meg om å komme tilbake, sier Wathne til BT.

Wathne som fyller 68 år i januar, jobbet tidligere som sportsjournalist i Bergens Tidende før han begynte i TV 2.

VG har gjentatte ganger forsøkt å nå Davy Wathne selv for en kommentar på hans avgang.