TV 2-redaktør visste om sex-trakassering uten å gripe inn

I over ett år satt TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen på opplysninger om seksuell trakassering, uten å gripe inn.

Etter at TV-profilen Aleksander Schau i helgen tok et kraftig oppgjør med seksuell trakassering, blant annet i TV 2, bekreftet TV 2-ledelsen at fem personer tilknyttet kanalen enten er avskjediget eller fått kraftige advarsler.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen bekrefter overfor VG at alle de fem sakene som nå er kjent, er knyttet til sportsavdelingen, og at han i en av sakene satt på informasjon om grove hendelser i halvannet år, uten å gripe inn.

– Kneppet opp buksene



VG kjenner til innholdet i varselet fra en av kvinnene. Hun skal ha varslet ledelsen om sine opplevelser gjentatte ganger. Til tross for dette fikk mannen fortsette i jobben. En av episodene hun varslet om skal ha funnet sted etter at den mannlige kollegaen skal ha bedt henne om å bli med til en rolig del av TV2-lokalene.

Han skal ha vært tydelig ruset. Da de kom inn på rommet skal han ha begynt å kneppe opp buksene sine. Så tok han tak i hodet hennes, og trykket det hardt ned mot underlivet sitt, ifølge VGs opplysninger.

I etterkant av denne hendelsen skal kvinnen gråtende ha fortalt sportsredaktør Vegard Jansen Hagen hva hun hadde opplevd.

VG har vært i kontakt med kvinnen, som ikke ønsker å kommentere hendelsen.

– Grov feil

Hagen understreker at han ikke kjente alle detaljer i historien kvinnen nå forteller. Da han ble kjent med de alvorlige anklagene ble mannen umiddelbart avskjediget.

VG er kjent med at først da tidligere kommunikasjonsdirektør i TV 2 Rune Indrøy ble kontaktet av den kvinnelige ansatte, ble det tatt grep for å avslutte arbeidsforholdet.

– Jeg fikk servert en svært sterk historie fra vedkommende, og jeg hadde ingen grunn overhode til å mistro henne. Det førte til at jeg umiddelbart skrev en rapport etter en veldig lang samtale med henne, som jeg sendte videre til sjefen i TV2 og to av mine andre kolleger i ledergruppen. En rapport med noen veldig klare konklusjoner og anbefalinger. Da gikk det bare noen dager før vedkommende mistet jobben, sier Indrøy til VG.

- Bakgrunnen for at jeg skrev rapporten var at kvinnen som kontaktet meg gjentatte ganger hadde tatt opp dette med avdelingsledelsen, sier han.

Hagen innrømmer at han sviktet i håndteringen, og at han brukte for lang tid på å få klarhet i detaljene i saken.



– I noen av tilfellene har det vært reagert resolutt og det har vært håndtert på en god måte, men i et spesielt tilfelle som omhandler en tidligere sportsprofil så gikk det halvannet år fra den første saken til vedkommende forsvant på hodet ut. Det er altfor lenge, sier Hagen til VG.

Samtidig bekrefter Hagen at den kjente TV 2-profilen i mellomtiden fortsatte trakasseringen.

– Det var en grov feil å ikke gripe inn da jeg først ble gjort oppmerksom på dette. Jeg har sovet på jobb og konsekvensen av det er at medarbeidere har lidd overlast. Det skal ikke skje. Det er mitt ansvar og på vegne av meg selv og TV 2 så vil jeg si unnskyld til de som har blitt rammet av det. Det skulle ikke skje, og det hadde ikke behøvd å skje hvis jeg hadde gjort jobben min.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Jeg kan selvsagt si at jeg ikke hadde nok informasjon, men det er bare bortforklaringer. I den ene konkrete saken kan jeg ikke engang si det. Jeg hadde nok informasjon til å reagere umiddelbart, og jeg gjorde det ikke, sier Hagen.

«Ubesluttsom og naiv»

– Jeg var ubesluttsom og naiv. Jeg manglet kanskje kompetanse og kanskje et apparat rundt meg, men det unnskylder ikke noe. Det ansvaret er mitt. Halvannet år er altfor lenge, og det er det noen som har betalt en høy pris for. Det er pinlig og det er smertefullt å vite at man ikke har gjort en bedre jobb.

– Er noe av årsaken til den ubesluttsomheten at dette var profiler som var viktige for kanalen?

– Jeg skjønner godt at det spørsmålet kommer, men jeg tror faktisk svaret er nei. Fordi vi har avskjediget såpass mange, og tatt et oppgjør med dem, så mener jeg vi med rak rygg kan si at det er ingen som er viktigere enn andre i TV 2.

– Den viktigste grunnen til at det tar så lang tid er at jeg som leder ikke maktet å etablere en trygghet og en tillit som gjorde at folk følte at de kunne snakke fritt ut om det de hadde opplevd. Det gjør de nå.

Også nyhetsredaktør Karianne Solbrække innrømmer at ledelsen i flere tilfeller har reagert for sent.

– Jeg merker at jeg er så rasende på at ynkelige menn i så mange år har fått ture frem uten at noen reagerer. Det er det som er problemet, at ekstremt få idioter har fått herje uten at det har blitt tatt skikkelig tak i. De har misbrukt makten og posisjonen sin til å ødelegge unge, kvinnelige vikarer.

– Er det en ukultur i TV 2 Sporten?

– Jeg vi si at vi har hatt utfordringer med enkeltmedarbeidere som har opplevd seg selv som stjerner og tatt seg til rette. Kulturen i TV 2 sporten er sunn. Det er et sterkt fellesskap med gode, dyktige medarbeidere som tar vare på hverandre. Og som er fly forbanna når de får høre om disse sakene.

Ukultur i TV2

Både Hagen og Solbrække understreker at det dreier seg om et lite antall menn som går igjen i de sakene som til nå er avdekket.

– Historisk sett så kan vi si at det har vært en ukultur i TV 2 og i mediebransjen generelt hos en liten gruppe. Det store flertallet er skikkelig folk som gjør jobben sin og er fine mennesker. Så er det et bittelite mindretall som skaper kvalm, sier Solbrække.

Nyhetsredaktøren understreker at kanalen nå tar flere grep for å unngå nye hendelser.

– Først og fremst skal vi nå sørge for å få alt på bordet. Vi har i utgangspunktet gode varslingsrutiner. Nå handler det om å ta dem frem igjen og minne om dem. Vi har hatt ledermøter der vi har gått gjennom rutinene for å bevisstgjøre ledere på hvordan slike saker skal håndteres.

– Samtidig har vi oppfordret alle ansatte om å melde fra, også anonymt dersom man ønsker det. Jeg håper nå at det er en trygghet i organisasjonen for å si ifra.

– Har det dukket opp nye saker etter at det ble satt fokus på dette problemet?

– Vi har noen som har tatt kontakt i kjølvannet av metoo-kampanjen. Vi jobber nå med å skaffe oss oversikt over disse sakene, men det er for tidlig å si noe om omfanget eller alvorligheten i disse sakene. Vi er i en fase der vi samler inn informasjon, så må vi deretter vurdere hvordan de enkelte sakene skal følges opp, sier Solbrække.

– Det er ikke slik at dette bare er snøen som falt i fjor. Dette er en pågående prosess. Vi kan heller ikke være skråsikre på hvordan situasjonen er nå. Det er derfor vi setter i gang denne prosessen, for å finne ut av om det er noe mer å røske opp.

Flere meldinger

Hagen understreker at han de siste ukene fått flere meldinger om at både omfanget og alvorligheten er større enn han har vært klar over.

– Det viser seg også at noen av disse sakene er historier av svært alvorlig karakter. Når heller ikke det kommer på mitt bord, så tenker jeg at vi ikke har strukket til og at man rett og slett må si unnskyld til de som har vært utsatt for dette.

– Er det nødvendig å komme med en slik unnskyldning for at du skal ha den nødvendige tilliten hos medarbeiderne dine?

– Jeg tror det er et helt nødvendig signal å sende for alle ledere som har hatt denne typen saker. Jeg har gjort meg noen dyrekjøpte erfaringer. Jeg håper det har gjort meg til en bedre leder.