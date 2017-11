TV 2-direktør: Kjenner til fem av sakene

Sarah Willand i TV 2 bekrefter at hun kjenner til fem av sakene som Aleksander Schau omtalte i Twitter-meldinger lørdag kveld.

Lørdag kveld publiserte radio- og TV-profil Aleksander Schau 24 twittermeldinger, hvor han ramset opp en rekke episoder om misbruk og overgrep som han hevder skal ha skjedd i norsk medie-, kunst- og kulturbransje.

Noen av dem av svært alvorlig karakter.

Schau nevner ingen navn, men i en tekstmelding til TV 2, skriver han at «flesteparten av historiene kommer fra TV 2».

– Fem av de sakene Schau nevner, de kjenner vi til. Det er saker som ligger tilbake i tid, og som har blitt håndtert og reagert kraftig på. De har endt med oppsigelse eller avsluttet kontrakt, med unntak av ett tilfelle, der vi har gitt en kraftig advarsel, sier organisasjons- og kommunikasjonsansvarlig i TV 2, Sarah Willand, til VG søndag ettermiddag.

Hun legger til at en av sakene gjelder en som ikke var ansatt i TV 2, men som kanalen umiddelbart avsluttet oppdragsavtalen med.

– Vi har også hatt en sak der det tok for lang tid før ledelsen reagerte, men det endte også med oppsigelse, sier hun.

– Et felles ansvar

VG har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Aleksander Schau både lørdag og søndag, men Schau ønsker ikke å uttale seg om saken. VG kjenner heller ikke til hva slags dokumentasjon som ligger bak det Schau hevder i Twitter-meldingene han publiserte lørdag kveld.

Willand sier til VG at det er tatt en rekke grep i mediehuset etter Schaus påstander.

TAR OPPGJØR: Radio- og TV-profil Aleksander Schau brukte lørdag kveld Twitter til å komme med en rekke fortellinger om seksuell trakassering i norsk medie-, kunst-, og kulturbransje. Foto: Kristian Helgesen

– Det vi gjorde i går kveld, var å gå ut med en internmelding til alle våre ansatte om våre holdninger i sånne typer saker. Seksuell trakassering er totalt uakseptabelt. Det skal være trygt å jobbe i TV 2. Det er et felles ansvar, sier Willand.

Samtidig, understreker hun, er det vanskelig for ledelsen å håndtere ting de ikke vet om.

– Vi ønsker at dette skal løftes ut i lyset, og vi har oppfordret de som er utsatt for slikt om å melde fra. Det er en moralsk og kollegial plikt vi alle har.

I kontakt med Schau

Hun har selv har tatt kontakt med Schau med ønske om å få mer informasjon enn den han skrev i tekstmeldingen til mediehuset lørdag.

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.

Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.

En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.



Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

I Sverige har en rekke profilerte menn i medie- og underholdningsbransjen blitt anklaget for trakassering og overgrep.

– Vi har i dag blitt enige om å møtes kommende uke, slik at jeg kan forsikre meg om at jeg kjenner til de sakene som gjelder TV 2. Jeg mener at han skal ha ros for å ta dette opprøret på vegne av dem som har hatt disse opplevelsene, sier Willand.

– Har du inntrykk av at de som jobber i TV 2 opplever det som trygt å melde fra om seksuell trakassering?

– Jeg håper og tror det. Det krever tillit, og den viktigste måten å bygge en sånn tillit på er å håndtere de sakene vi får inn på en ordentlig måte. Det har vi gjort med de som har kommet inn mens jeg har jobbet her, og for de sakene jeg kjenner til bakover i tid så har det som sagt vært reagert kraftig. Det er en tydelig holdning og marsjordre om at slike saker skal vi håndtere godt, sier Willand.

Schau ønsker ikke å kommentere møtet overfor VG.

Trygt å varsle

Også for de som ikke er fast ansatt i TV 2, skal det være trygt å si fra om trakassering og annen ufin oppførsel, sier hun.

– Vi er et selskap med flere i løsere arbeidsforhold, som vikarer og frilansere. Det er viktig å understreke at dette også gjelder dem. De skal også vite at de vil bli tatt på alvor, sier hun.

– Tror du det er vanskeligere for en som ikke er fast ansatt å melde fra?

– Det har jo vært en debatt i etterkant av #metoo at de med løsere tilknytning er en sårbar gruppe, fordi de ønsker seg fast jobb, for eksempel. Det er ikke noe som har kommet opp hos oss, men det er viktig for meg å presisere at det samme varslingsvernet gjelder dem, sier Willand.

Møter internt

– Gjøres det noe for å bevisstgjøre ansatte i TV 2 om hva som er seksuell trakassering og uakseptabel oppførsel?

– Der har #metoo-kampanjen vært en viktig påminnelse. I etterkant av denne har vi i ledelsen hatt møter med både tillitsvalgte, verneombud og ledere. Vi har vært tydelige på at vi ikke aksepterer dette og at alt fra påstander til observasjoner og egne opplevelser er viktig å få frem, sier Willand.

Samtidig understreker hun at det er viktig å holde hodet kaldt i håndteringen av saker som dette

– De som er utsatt for seksuell trakassering må selv få velge om de vil ut i offentligheten med det, og de som anklages må få muligheten til å forsvare seg, sier Sarah Willand.