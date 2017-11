Tusener protesterte mot økt bomavgift

Flere tusen tok til gatene i Oslo for å vise sin misnøye med de økte bomprisene i hovedstaden.

Politiet anslår at om lag 3000 møtte opp ved Rådhusplassen i Oslo onsdag, ifølge NRK.

– Vi er ikke imot miljøet eller å betale avgifter for bilene og de utslippene vi har. Vi er imot den raske og drastiske økningen av avgiftene. Det er et innhugg i privatøkonomien til veldig mange familier, sier en av initiativtakerne, Cecilie Lyngby.

1. oktober ble prisene i bomstasjonene i Oslo satt opp, og det koster nå opptil 54 kroner for bensinbil og 59 kroner for dieselbil for hver passering, mot henholdsvis 19 og 24 kroner før endringen.

Flere ulike grupperinger hadde i forkant kunngjort demonstrasjonen via Facebook, og flere tusen hadde krysset av for at de skulle delta.

Aksjonen startet foran Oslo rådhus klokka 16 og fortsatte mot Stortinget.

Færre bompasseringer



Prisendringen har også hatt en effekt på trafikken. Tall fra Fjellinjen viser at trafikken er redusert med 5,3 prosent i rushtiden om morgenen i oktober, sammenlignet med oktober i fjor.

Til gjengjeld ser det ut til at flere velger å kjøre ekstra tidlig, før rushtidsavgiften trer i kraft. Trafikken har økt med 6,4 prosent i halvtimen mellom klokka 6 og 6.30.

Totalt har trafikken gjennom bomstasjonene blitt redusert med 4,4 prosent etter at de tids- og miljødifferensierte takstene ble innført for en måned siden.

Fra 1. oktober koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokka 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokka 15 og 17. Utenfor rushtiden, i helger, helligdager og i juli er prisen 44 kroner for bensinbiler og 49 for dieselbiler per passering.

Oslo har også planlagt rundt 53 nye bommer - her kan du se hvor de kan havne.

VG/NTB