Trude (18): Utsatt for minst 25 overgrep i løpet av ett år

Hun var 14 år, han var i 40-årene. I løpet av ett år skal den nå domfelte mannen ha forgrepet seg på henne mellom 25 og 30 ganger.

– Jeg følte meg ekkel og skitten. Jeg følte meg som en gjenstand. Verdien i meg hadde forsvunnet, sier Trude til VG.

Hun står foran flere hundre mennesker under markeringen #MeToo Norway, og forteller om det hun ble utsatt for da hun gikk i syvende klasse på barneskolen. Det er første gang hun forteller i offentlighet om det hun har opplevd.

En mann i 40-årene, som hun anså som en «koselig» person, fikk hennes tillit. Hun begynte å hjelpe ham med fysisk arbeid, som å flytte ting. Men det som startet som noe hyggelig, endte i et mareritt for Trude.

– Han bygget opp tilliten min og fikk den. Etter hvert brøt han den – noe så ekstremt:

– I et rom, som er arbeidsstedet hans, forgrep han seg på meg. Det skjedde 25 til 30 ganger i løpet av et år. Noen ganger fikk jeg penger etter at det hadde skjedd.

I mai ble mannen dømt til seks års fengsel. og til å betale henne erstatning. Han nektet straffskyld og nektet for at overgrepene hadde skjedd. Den tiltalte anket dommen på stedet.

Fikk penger av ham



FORTELLER SIN HISTORIE: Her står Trude (18) på podiet under markeringen #MeToo Norway, som stiftelsen «Vi Tror Deg» tok initiativ til søndag foran Stortinget i Oslo. Ved siden av Trude står June Holm, som driver stiftelsen. Foto: Frode Hansen , VG

Men Trude, som på det tidspunktet var i begynnelsen av tenårene, skjønte ikke hva hans handlinger innebar.

– Jeg skjønte ikke at det han gjorde var galt. Livsgnisten min ble helt borte. Jeg følte meg som dritt, forteller hun.

Lenge gikk Trude som nå er 18 år og slet – både fysisk og psykisk. Etter hvert begynte hun å fortelle flere om det hun hadde opplevd. Men hun ble ikke trodd før noen år senere.

Nekter straffskyld



Det var da Trude var 16 år at hun endelig ble trodd av noen voksne på en fritidsklubb hun pleide å gå til:

– Jeg fortalte det til noen arbeidere på fritidsklubben. De trodde på meg. Det var da saken ble anmeldt, forteller hun.

Trude beskriver rettsgangen som krevende og belastende. Men for henne er det viktig at handlingene hans får konsekvenser.

VISER STØTTE: Flere hundre mennesker møtte søndag opp foran Stortinget i Oslo for ta del i markeringen #MeToo Norway som har fokus på seksuell trakassering og overgrep. Foto: Frode Hansen , VG

Trudes budskap: – Snakk!



Samtidig er hun opptatt av å få andre til å gjøre som henne, altså å snakke ut, sier hun:

– Det er det folk må gjøre, bare si at de har lyst til å stå frem. Bare start et sted. Start å fortell.

18-åringen tok selv kontakt med stiftelsen «Vi Ser Deg», som tok initiativet til markeringen #MeToo Norway. Etter samtale med dem, bestemte hun seg for å stå på podiet og fortelle sin historie søndag:

– Det har bygget seg opp – noe som nå har gjort at jeg ikke vil være stille. Jeg måtte få ut det jeg trengte å si. Derfor tok jeg kontakt med «Vi Tror Deg», slik at de både skulle hjelpe meg og andre i min situasjon:

Nå har Trude et råd til alle som har opplevd noe lignende som henne:

– Start med å si det til en venninne. Hvis du ikke får sagt det, så skriv det. Bare få det ut! Ikke sitt stille. Snakk!, er hennes budskap.