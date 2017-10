Tror KrF kan følge Venstre inn i regjering med Høyre og Frp

En svært selvsikker Trine Skei Grande tror KrF kan ombestemme seg og likevel gå inn i regjering med Høyre og Frp - hvis Venstre bestemmer seg for å gjøre felles sak med Erna og Siv.

Etter sin tale til det første landsstyremøtet i Venstre på Hotel Bristol i Oslo lørdag formiddag, fikk partilederen langvarig trampeklapp fra partifellene i salen.

Mens bare tanken om å sette seg ved Kongens bord sammen med Frp har vært ytterst kontroversiell inntil nå, dempet det tilsynelatende ikke entusiasmen at hun sa at Venstre nå jobber grundig og målrettet for å finne ut av om det er et grunnlag for deltagelse i Erna Solbergs regjering.

Trampeklapp

– Etter talen din fikk du trampeklapp og stående applaus. Opplever du at dette landsstyret har gitt deg et mandat til å ta å ta partiet inn i regjering sammen med Høyre og Frp?

– Jeg opplever at landsstyret var veldig støttende til at vi skal gå inn i sonderinger, og at vi skal klargjøre de vanskelige punktene. Men jeg regner med at vi i hvert fall skal ha én stor fot i bakken til med landsstyret i denne prosessen, for det er aktuelt å gå inn i regjering, sier Skei Grande i dette intervjuet med VG.

Partileder Knut Arild Hareide har trukket KrF fra sonderingene som nå pågår mellom Venstre og de to regjeringspartiene. Mens regjeringen i forrige periode kun trengte støtte fra enten Venstre eller KrF, trenger Erna og Siv nå begge partienes stemmer i Stortinget for å få flertall.

DÅRLIGST MÅLING: KrF-leder Knut Arild Hareide sliter med elendige meningsmålinger etter et elendig valg. Foto: Frode Hansen , VG

Trygg på prosessen

– Jeg opplever at landsstyret har vært veldig klart på at det er gjennomslaget i politiske saker som betyr noe i dette. Til landsstyret sa jeg at Venstre forventer noe mer for å støtte enn statsminister enn å bare få den statsministeren. Og det har jeg veldig stor støtte for i landsstyret. Dette var veldig lite kommentert i landsstyret. Jeg tror de er trygge på at vi er i en prosess som er bra, sier Skei Grande.

– Du mener altså at du har det nødvendige mandatet til å gå videre?

– Vi har et mandat for å gå i sonderinger. Det var soleklart at landsstyret syntes at det var en riktig prosess, og så kommer vi til å komme tilbake til landsstyret før vi eventuelt går inn i regjeringsforhandlinger, som er neste trinn i en sånn rakett. Etter sonderingene vet vi om vi tror dette er noe vi kan lykkes med, eller om vi tror at det blir for vanskelig.

Elendig KrF-måling

I valget fikk KrF 4,2 prosent av stemmene, mens Venstre fikk 4,4 prosent. Denne uken fikk KrF en oppslutning på kun 3,2 prosent på en ny måling, det laveste tallet partiet noensinne har oppnådd.

– Etter valget har meningsmålingene vist at Venstre går opp på målingene, mens KrF går langt under sperregrensen. Hva tror du det er et uttrykk for hos velgerne?

– Jeg vil nok se det litt over lenger tid, for det kan også være et uttrykk for at velgerne mente at vi gjorde en god valgkamp og vant valget, og derfor får vi mer støtte nå. Men det er veldig fint hvis den trenden for Venstre fortsetter, sier Skei Grande.

Tror KrF kan bli med

– Hvis Venstre skulle ende opp med å konkludere at man vil gå inn i regjering med Høyre og Frp, vil det bli et historisk brudd med KrF hvis de blir stående utenfor slik de har vedtatt til nå. Hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen som da oppstår mellom Venstre og KrF?

– Jeg oppfatter vel at KrF ikke er avvisende til å være med på noe sånt, men at de har behov for å konsolidere seg litt som parti akkurat nå.

– Hva mener du med det?

– Det går jo an at KrF også kan vurdere det, men det er for mange x'er i ligningen til at jeg kan dra en konklusjon nå.

– Du vil med andre ord ikke bli overrasket hvis Venstre bestemmer seg for å gå inn i regjering, så kommer KrF diltende etter?

– Nei, jeg håper jo at Venstre og KrF kan holde sammen. Jeg respekterer det KrF har bestemt, og vi er lei oss for at vi ikke fikk ha med dem på laget, fordi jeg tror det hadde vært lettere å presse politikken i retning sentrum hvis vi hadde vært to partier.

– La oss si at Venstre lykkes likevel?

– Jeg håper at KrF tar de samme valgene som Venstre tar her, men jeg kan ikke bestemme for dem.

– Du håper at KrF blir med i regjering hvis Venstre blir det?

– Ja, det håper jeg, men det er litt for langt frem akkurat nå.

– Hvorfor går det så tregt?

– Fordi vi ikke har dårlig tid. Landet har en regjering.

Hareide: – Venstres beslutning vil kunne påvirke våre drøftelser



Knut Arild Hareide understeker at både Krf og Venstre er avhengig av godt samarbeid for å få gjennomslag.

– Venstres endelige beslutning vil kunne påvirke våre drøftelser i KrF - men jeg vil ikke spekulere i andre vedtak enn det KrF landet på etter valget. Vi sa en ting før valget og fulgte det opp etter valget. Venstre og KrF er to selvstendige parti som på fritt grunnlag må få ta sine egne avgjørelser. Vi er to parti som er avhengig av godt samarbeid og som har samarbeidet godt i forrige periode, skriver Knut Arild Hareide i en sms til VG.

