Trondheim bydrift politianmeldes etter skader på Nidarosdomen

Trondheim bydrift tar på seg ansvaret for skadene på Nidarosdomen.

Mandag denne uken ble det observert skader på Nidaros domkirke. Skadene omfattet blant annet en ødelagt skulptur, et avkuttet hjørne og oppskrapet stein.

I en pressemelding opplyser Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), som har ansvar for restaurering og vedlikehold av Nirados domkirke, at Trondheim bydrift i en henvendelse påtok seg ansvaret for skadene.

De varsler at saken politianmeldes:

– Nidaros domkirke er et fredet kulturminne og et av landets viktigste nasjonalsymbol. Hendelsen er av en slik alvorlig karakter at NDR vil politianmelde saken, skriver Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Politianmeldes rutinemessig



Kommunikasjonsjef i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Marianne Vikan, sier at de velger å politianmelde rutinemessig.

– Alle slike skader politianmeldes, sier hun til VG.

De har foreløpig ikke besluttet hvordan de skal gå fram for å rette opp skadene.

– Vi får se hva som skjer videre. De materielle skadene er mindre viktige enn at det er gjort store skader på et kulturminne, sier hun.

SKADER: Skadene på Nidarosdomen ble påført nordre portal. Foto: Ingunn Kjøllmoen

Sa fra sent



Bydriftssjef Per Øystein Karlsen i Trondheim bydrift sier at skaden skjedde i forbindelse med en feiejobb.

– Det er et uhell. Jeg har ikke alle detaljene, men skadene skjedde ved bruk av en feiemaskin, sier han til VG.

Han sier at de tar selvkritikk for at de ikke sa fra om uhellet før i går.

– Vi burde gjort det før. Sjåføren som gjorde det, gjorde det han skulle gjort, men det har vært dårlig kommunikasjon internt, sier Karlsen.