Tidligere Ap-statsråd: – Trond bør trekke seg for partiets skyld

Tidligere landbruksminister Gunhild Øyangen (70) mener at nestleder Trond Giske burde gi seg som nestleder.

Dette sier hun i et intervju med Adresseavisen.

– Trond bør trekke seg for partiets skyld, sier Øyangen, som i likhet med Giske er fra Trøndelag.

Øyangen var statsråd i regjeringen til Gro Harlem Brundtland. På grunn av stormen saken har skapt i partiet, vil det være den beste løsningen om Giske går frivillig, ifølge den tidligere partitoppen.

Giske-varslere til VG: – Hadias støtte er rørende og enormt viktig

Hun understreker samtidig at hun synes saken er vanskelig og at hun ikke vil «legge sten til byrden». Øyangen kjenner i likhet med de fleste partiet ikke til innholdet i varslene om Giske som har kommet siden desember.

Giske er for tiden sykemeldt og ikke tilgjengelig for pressen. VG meldte torsdag at nestlederen ikke har tenkt å gi opp kampen enda.

Her er Støre om saken tirsdag:

Ønsker rask avklaring

Sentralstyret i Arbeiderpartiet vil møtes neste gang førstkommende mandag, og flere medlemmer ønsker å komme frem til en beslutning om saken da. Dette melder Bergens Tidende.

– Mitt ønske var å få en avklaring i tirsdagens møte, men når det ikke går, er en avklaring til neste sentralstyret det nest beste, sier sentralstyremedlem Lise Christoffersen til avisen.

Støre etter krisemøte om Giske: – Vi tror på varslerne

ØNSKER AVKLARING: Lise Christoffersen vil få saken overstått. Foto: Frode Hansen , VG

Det samme ønsker sentralstyremedlem Harald Schjelderup, ifølge BT.

– Ikke minst av hensyn til varslerne og den det er varslet om, sier han, men understreker at det er viktig at den formelle prosessen er kommet i mål.

VG meldte onsdag at sentralstyret har gitt partileder Støre frist til møtet mandag på å bestemme seg for om han har tillit til nestlederen. Torsdag fortalte kilder til VG at Støre slik situasjonen er nå, ikke har den nødvendige tilliten til Giske. Støre har uttalt at det er han som skal bestemme Giskes skjebne, mens Giske-alliert Leif Sande onsdag sa at landsmøtet vil gjøre det.

VGs kommentator tror Giske er ferdig:

Tror det gjør skade

Giske-saken har fått mye oppmerksomhet i årets første uke. Mandag fratrådte han som nestleder på ubestemt tid, før partiets sentralstyre hadde et langt møte om saken tirsdag.

– Vi tror på varslene, sa Støre da, etter at Giske stemplet noen varsler som falske. Det vekket også oppsikt at nestlederkollega Hadia Tajik leste høyt fra varslene om Giske.

Ap-veteran Svein Fjellheim (72) mener at saken for tiden gjør stor skade for partiet.

Dette sier Fjellheim i et intervju med Stavanger Aftenblad. Han var statssekretær for daværende statsminister Jens Stoltenberg mellom 2005 og 2012, og kjenner partiets to nestledere fra den tiden.

SKADELIG: Saken koster partiet, mener Fjellheim (t.h). Her fra tiden som statssekretær i 2012. Foto: Krister Sørbø , NTB scanpix

– På en skala fra 1 til 10 er dette en 12-er. Dette er svært uheldig. Som Stanley Wirak i Sandnes (fylkesleder i partuet, journ. anm.) sier det; vi får jo ikke drive politikk. Jeg håper denne perioden snart er over, sier Fjellheim til avisen om hvor stor skade saken gjør.

Les også: Kilder til VG: Støre har mistet tilliten til Giske

Fjellheim, som også har bakgrunn fra fagbevegelsen, venter nå på en konklusjon fra partileder Støre. Han mener Støre har håndtert saken på en god måte.