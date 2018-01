Kilder til VG: Støre har mistet tilliten til Giske

Jonas Gahr Støre skal være innstilt på at han i løpet av kort tid må gi beskjed til Trond Giske om at han ikke lenger har tillit til den suspenderte nestlederen etter varslingssakene om seksuell trakassering mot flere kvinner.

Kilder med innsikt i Jonas Gahr Støres vurderinger av Trond Giskes fremtid i partiledelsen, sier det ikke lenger finnes noen mulighet for at Giske vil bli invitert tilbake i partiledelsen igjen av Støre.

1. nyttårsdag ba Støre Giske om å fratre nestledervervet på ubestemt tid. Dermed er Giske avskåret fra å delta på sentralstyremøtene, hvor hans skjebne nå avgjøres.

VG har onsdag snakket med en rekke sentrale kilder som er tett på vurderingene som gjøres av Ap-lederen.

Vil ha rask prosess



Etter det VG erfarer, har Støre gitt uttrykk for at han ikke har noen andre muligheter enn å erklære for Giske at han ikke lenger har tillit til ham.

Overfor sentralstyret har Støre sagt at han ønsker å avklare sakene og spørsmålet om tillit innen neste sentralstyremøte, førstkommende mandag, men at dette kan bli vanskelig å gjennomføre dersom Giskes sykmelding forlenges eller helsetilstanden forverres.

Onsdag ettermiddag ble Giskes sykmelding forlenget med to uker, opplyser kilder til VG.

Tirsdag holdt Ap sitt ekstraordinære sentralstyremøte. VG kunne da fortelle om hvordan Hadia Tajik trosset Støres opprinnelige ønske om at innholdet i varslingssakene ikke skulle refereres på møtet.

VG er nå kjent med at Tajik like før møtestart informerte Støre om at hun ville lese høyt fra to av varslene etter avtale med kvinnene, og at Støre da signaliserte at han ikke ville motsette seg dette.

Giske gir ikke opp



For Støre var det viktig at han fikk et samlet sentralstyre til å støtte hans plan for prosessen videre overfor Giske.

Og – kanskje enda viktigere – at sentralstyret enstemmig ga tilslutning til at det er han alene som skal avgjøre om Giske har tillit fra partilederen og sentralstyret til å gjenoppta nestledervervet.

VG har onsdag vært i kontakt med flere av kvinnene bak varslingssakene. Flere forteller at de fortsatt synes håndteringen har vært ugrei og belastende, men at de er glade for hvor tydelig Støre var på sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Samtidig frykter de, og Støres støttespillere, hva som kan bli Giskes neste trekk.

Etter det VG forstår, har ikke Trond Giske gitt opp kampen om å beholde nestledervervet ennå.

Giskes sjanser redusert



Men etter gårsdagens pressekonferanse og sentralstyremøte, ser Giske og hans støttespillere at det er tydelig at Støre nå vil rydde opp raskt, noe som i seg selv reduserer Giskes sjanser til å komme tilbake som nestleder.

Samtidig ble et fornyet håp tent i Giske-fløyen da Tajik tok ordet under sentralstyremøtet og leste opp varslene mot Giske:

– Mange ble overrasket da Hadia kastet seg inn i dette med full kraft. Men en slik maktkamp kan begrense Jonas sitt spillerom betraktelig og gir Giske tid, sier en kilde til VG.

Dersom Giske likevel må gå, vil han eller hans støttespillere ikke gi seg på en måte hvor Giske blir sittende igjen alene med all skyld for krisen som har rammet partiet:

Vil presse ut stortingstopp



Derfor er planen nå, etter det VG erfarer, at Støre skal tvinges til å presse ut Hans Kristian Amundsen, som i dag er partiets sekretariatsleder på Stortinget.

Amundsen har hatt en aktiv rolle i å behandle flere av varslingssakene mot Giske.

– Hvis Giske ryker, må Amundsen også gå. Da blir stillingen liksom 1-1, forklarer en kilde.

Første steg på veien for å få til det ble tatt under tirsdagens sentralstyremøte. Som Dagbladet har meldt, ledet partisekretær Kjersti Stenseng på møtet an et kraftfullt angrep på nettopp Amundsen. Angrepet skal ifølge avisen ha blitt støttet av blant andre kvinnepolitisk leder Anniken Huitfeldt, AUF-leder Mani Hussaini og LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

De beskyldte Amundsen for styrte lekkasjer til pressen, og for å ha drevet en svertekampanje mot Trond Giske. Ifølge Dagbladet er kritikken så krass, at de i praksis har bedt om at Amundsen går av som sekretariatsleder.

Renvasking og comeback



En annen kilde, nær partileder Støre, ser det også som et tenkelig utfall at Giskes støttespillere vil kreve at andre rammes dersom Giske ryker:

– De ser nå at de kanskje må ofre Giske, men da vil de ha noe igjen, og kreve at dette må få konsekvenser for andre også, som Amundsen, for å unngå en maktforskyvning, sier kilden.

– Men det er ikke sikkert de lykkes med dette, vektlegger kilden.

Etter det VG forstår, vil Giske fremover forsøke å renvaske seg fra anklagene han bestrider:

– Alt er mulig. Som for eksempel at Giske selv trekker seg tilbake når sakene er grundig belyst. Da vil folk skjønne at dette ikke er store greiene og at han kan komme tilbake med hevet hode senere, sier en Giske-støttespiller.

Planleggingen av en mulig politisk retrettmulighet for Trond Giske allerede i gang:

Noe å falle tilbake på



Det pekes på at dersom Giske må gå av som nestleder, kan det være mulig for han å bli fylkesleder i Trøndelag Ap. Vervet står ledig etter at sittende fylkesleder, Karianne Tung, valgte å trekke seg på tampen av desember. Trøndelag Ap velger ny fylkesleder under årsmøte i april. Alle fylkesledere sitter i Aps landsstyre, som er det høyeste beslutningsorganet i Ap mellom landsmøtene.

Flere kilder, på begge sider av konflikten i partiledelsen, er også spent på hva som vil skje med partisekretær Kjersti Stenseng etter en mulig Giske-exit. Gjennom flere uttalelser i vinter knyttet til varslingssakene om seksuell trakassering har Stenseng blitt svært kontroversiell innad i partiet.

Låser Stenseng



Under pressekonferansen gjentok Støre flere ganger svært tydelig hvor sterkt involvert Stenseng er i håndteringen av varslingssakene.

KONTROVERSIELL: Partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg har full tillit til Kjerstis håndtering av sakene, sa Støre.

Stenseng er ansett for å være en sentral støttespiller for nettopp Trond Giske, og flere av kvinnene som har sendt inn varslingssaker mot Giske har uttrykt at de ikke har noen tillit til at Stenseng vil håndtere sakene deres på en god måte.

«Jeg har selv følt at ting er blitt dysset ned underveis i prosessen, og gitt klart uttrykk for det til partikontoret», skrev en av varslerne i en kronikk i Aftenposten onsdag kveld.

VGs kilder forteller at Støres valg med å holde Stenseng så tett på prosessen er nøye gjennomtenkt. På denne måten sikrer Støre at en av Giskes nærmeste støttespillere må stille seg bak en beslutning om manglende tillit til Giske.

Under tirsdagens pressekonferanse slo Støre selv fast at ingen av varslene han hadde mottatt var å betrakte som falske. Men Stenseng kunne nyansere dette:

– Vi har fått mange varsler både knyttet til Giske og andre henvendelser og bekymringsmeldinger, og det viktigste er ikke hva du kaller det. En henvendelse er en henvendelse og alt er først opp på en ordentlig måte. Også er det henvendelser og bekymringsmeldinger der oss har sjekket, gått inn i saken, og utkvittert det som en sak der det ikke var grunnlag for å gå videre med det, altså en såkalt grunnløs, sa Stensen.