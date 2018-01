Haddy Njie: – Jeg støtter Trond fullt og helt

Haddy Njie (38) sier hun har støttet og støtter sin samboer, Trond Giske (51). Giske meldte søndag at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet.

– Trond og jeg har stått sammen gjennom denne stormen og jeg støtter Trond fullt og helt, sier Haddy Njie til VG etter at hennes partner og samboer, Trond Giske, søndag kveld trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet.

Paret var hjemme i sin leilighet i Oslo da han informerte om sin avgang på sin Facebook-side søndag kveld.

– Støtten fra Haddy betyr alt for meg. Hun har stått ved siden av meg hele tiden. Hun har vært grunnen til at jeg har greid å komme meg gjennom dette, sier en sliten og sykmeldt Trond Giske til VG.

– Umulig å stå i presset



– Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver han som begrunnelse for sin avgang på sin Facebook-side.

Han fremholder at den andre grunnen «er hensynet til Arbeiderpartiet og det viktige arbeidet vi har foran oss».

– Rørt og takknemlig



– Jeg er rørt og takknemlig for støtte, omsorg og varme fra enormt mange kjente og ukjente i partiet og fagbevegelsen over hele landet. Samtidig vet jeg hvor fortvilt mange er over at arbeidet vårt er lammet og at man ikke får jobbet med politikk. Jeg håper min beslutning gjør at medlemmer og tillitsvalgte igjen kan bruke kreftene på å skape det samfunnet vi brenner for.

Da han foreløpig trakk seg 1. nyttårsdag var han ydmykt beklagende overfor de kvinnene som har opplevd at han har gått over streken:

– Jeg vil gjenta min beklagelse for at jeg har påført andre mennesker ubehag og problemer ved min tidligere atferd. Jeg har gjort feil, og har ikke alltid vært bevisst nok på rollen min og hvordan den oppleves. Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling.

– Må forsøke å komme meg til hektene igjen



Søndag formulerte han seg slik:

«Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig. Jeg ber samtidig igjen om unnskyldning for ting jeg har gjort som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for».

– Hva tenker du om tiden fremover?

– Jeg er sykmeldt en uke til og jeg må forsøke å komme meg til hektene igjen.

Han sier det ennå gjenstår mye arbeid før behandlingene av de ulike varslingssakene er ferdig.

– Jeg har ikke fått gitt svar gjennom den perioden jeg har vært sykmeldt og det er derfor en del arbeid som gjenstår, sier han.

Reaksjonene er mange etter hans beslutning.

– Det er en fornuftig beslutning av. Situasjonen var uheldig for Trond og den var uheldig for partiet. Vi var uten mulighet til å drive med god politikk for vanlige folk, som er det Arbeiderpartiet skal drive med, sier leder i LOs nest største forbund, Jørn Eggum i Fellesforbundet, som også sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet, som møtes mandag ettermiddag.

Dette er Giske-saken:

– Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg



– Jeg har i kveld blitt orientert av Trond Giske om at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen. Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Giske understreker etter den uttalelsen at de to ikke har hatt kontakt siden han midlertidig trådte til side 1. nyttårsdag.

Det var i midten av desember at Dagens Næringsliv brakte de første opplysningene om at partiet sentralt hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

Men da hadde det allerede ulmet kraftig i partiet, etter at lederen for Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, på talerstolen i Aps stortingsgruppe den 7. desember ordla seg på en slik måte at det ble oppfattet som at hun tok et oppgjør med at rykter eller påstander om seksuell trakassering kunne bli brukt i interne maktkamper.

Her er hele meldingen til Giske

«Første nyttårsdag meddelte jeg at jeg på ubestemt tid ikke kunne fylle oppgavene mine som nestleder i Arbeiderpartiet. Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis. Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppens ønske. Jeg har orientert partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om min beslutning.

Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn.

Den andre grunnen er hensynet til Arbeiderpartiet og det viktige arbeidet vi har foran oss. Jeg er rørt og takknemlig for støtte, omsorg og varme fra enormt mange kjente og ukjente i partiet og fagbevegelsen over hele landet. Samtidig vet jeg hvor fortvilt mange er over at arbeidet vårt er lammet og at man ikke får jobbet med politikk. Jeg håper min beslutning gjør at medlemmer og tillitsvalgte igjen kan bruke kreftene på å skape det samfunnet vi brenner for.

Jeg håper også at min beslutning gir trygghet for en god behandling av varslene som skal behandles i partiet. Jeg ser frem til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig. Jeg ber samtidig igjen om unnskyldning for ting jeg har gjort som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for.

Det er 35 år siden jeg meldte meg inn i AUF og Arbeiderpartiet. Innsatsen for de sosialdemokratiske verdiene har fylt mitt liv siden den gangen. Mitt dype samfunnsengasjement gjorde at jeg valgte et liv for å slåss mot urettferdighet, for rettferdig fordeling og like muligheter for alle. Det vil jeg fortsette med. Jeg håper at min beslutning vil skape ro rundt det partiet jeg er glad i, og ser frem til at jeg etter endt sykmelding skal fortsette innsatsen for velgerne mine i Trøndelag og for Arbeiderpartiets politikk i årene som kommer».