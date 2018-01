Giske-varslere til VG: – Hadias støtte er rørende og enormt viktig

Tre av kvinnene som har varslet Ap om nestleder Trond Giske sier til VG at de opplever Hadia Tajiks opplesning av varsler i sentralstyremøtet som viktig og støttende for dem.

– Det er så godt å se at vi i det minste har én person i ledelsen som tar oss på alvor, viser omsorg og forstår oss. Hadias støtte er utrolig rørende og enormt viktig fordi vi nå føler at vi har noen i ledelsen som støtter oss, sier en av kvinnene til VG.

Hun opplyser at hun uttaler seg på vegne av ytterligere to kvinnelige varslere.

På tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte i Ap leste Hadia Tajik høyt fra to varslingssaker etter å ha blitt oppfordret til dette fra kvinnene bak disse varslene, slik VG omtalte tirsdag ettermiddag.

– Det er mange som uttrykker bekymring over Trond Giskes helse, men nesten ingen som har uttrykt bekymring over de mange kvinnenes helse som følge av nestlederens oppførsel. Vi er flere som har det svært vanskelig og tungt nå, sier de til VG.

Nyttårsaften kom Tajik med det som kan sees på som et forvarsel på sin Facebook-side for det hun nå har gjort på sentralstyremøtet:

«Alle går inn i eit nytt år med håp om at ting vert betre. Det vert ikkje alltid det. Det er ikkje alt me har kontroll over sjølv. Men dette kan me styre: Å handle før det er påkrevd av andre, berre fordi du kan, berre fordi det er rett - ikkje berre når du har ryggen mot veggen. Å gje komplimenter og vere god mot folk utan å forvente noko i retur - ikkje berre når det er noko du vil dei skal gjere for deg. Å slåss for saker som kan ha ein pris for deg - ikkje berre når kamp gjev deg meir makt eller ære. Det er mine forsett for 2018, uansett kva året måtte bringe med seg. Takk for det gamla. Godt nytt år.»

Lørdag fortalte VG om hvordan partileder Jonas Gahr Støre brøt løftet han ga varslerne om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle delta på konfrontasjonsmøtet med Giske. Møtet med Giske ble nemlig holdt hjemme hos Stenseng.

– Jeg føler meg alene og utrygg, og er veldig usikker på om det var riktig å varsle, når det nå ser ut til at det bare er varslerne dette i praksis får konsekvenser for, sa den ene varsleren til VG lørdag.

Mandag ble det klart at Trond Giske, som har vært sykmeldt siden før jul, fritas fra vervet som nestleder i partiet på ubestemt tid.

Tirsdag morgen sa partileder Jonas Gahr Støre at det er opp til ham å vurdere om Giske skal tilbake i stillingen. Han bekreftet også at det har kommet inn flere varsler.