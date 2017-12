DN: Trond Giske inn på teppet etter minst fire nye varsler

Jonas Gahr Støre har kalt inn Trond Giske for å konfrontere ham med minst fire nye varsler om upassende oppførsel, ifølge Dagens Næringsliv.

Flere av kvinnene som har varslet skal ha sentrale roller i partiet, og har fortalt sine historier til partileder Jonas Gahr Støre Støre, erfarer Dagens Næringsliv. I det kommende møtet hevder avisen at nestleder Trond Giske vil få framlagt dokumenter som kan ha alvorlige følger for hans fremtid i partiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal personlig ha snakket med flere av de som har varslet, og partilederen skal selv ha vært med å håndtere sakene. Etter det avisen erfarer, skal Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre ha konfrontert nestleder Trond Giske med varslene

Les også: Bitter Ap-konflikt etter Giskes SMS-er

Skal ha holdt Giske utenfor



Avisen skriver at historiene både skal handle om dårlig oppførsel i enkeltsituasjoner, men også inneholde upassende oppførsel over lengre tid.

Før flere av kvinnene varslet formelt, skal de ha hatt detaljerte samtaler med partilederen, der de stilte som et ufravikelig krav at hverken Giske eller hans allierte i partiet ble informert. Dette skal ifølge avisen gjelde både partisekretær Kjersti Stenseng og lederen for partiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt.

Intens stemning



VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Giske. Hverken han eller Jonas Gahr Støre har besvart henvendelsene fra Dagens Næringsliv.



Som VG tidligere har omtalt skal Ap ha vært preget av en bitter konflikt de siste ukene. Denne ble utløst da det i partiet ble kjent at flere medier, blant annet VG, undersøkte en SMS-sak rundt Trond Giske fra 2011.