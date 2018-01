DN: Giske brukte Anniken Huitfeldt for å stoppe sak om seg selv

Trond Giske sendte en sms han sa var fra Anniken Huitfeldt for å stoppe DNs første sak om varslene om ham. Hun har aldri sendt noen slik melding, forteller hun til avisen.

I desember kom de første sakene om varsler om oppførselen til Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. De sto Dagens Næringsliv (DN) og VG bak.

Fredag skriver DN at Giske prøvde å stoppe avisens dekning ved å vise til en melding fra stortingsrepresentant og kvinnenettverksleder Anniken Huitfeldt.

– Giske ringte meg og sa at dere ville trykke en sak der jeg var omtalt. Jeg står ikke inne for meninger eller uttalelser han eventuelt har fremført på vegne av meg. Det reagerte jeg på, skriver Huitfeldt i en e-post til DN.

Giske er i dag fristilt fra stillingen som nestleder i Ap, og ifølge VGs kilder har han mistet partileder Jonas Gahr Støres tillit.

Huitfeldt: Ville ikke stoppe saken

I tekstmeldingen Giske skrev som han sa var fra Huitfeldt, kom det fram at hun ikke ville kommentere hva som skjedde på fester og at hun ikke mottok noen henvendelse om upassende oppførsel på en fest omtalt i saken.

Til DN avviser Huitfeldt at hun ville stoppe artikkelen.

Avisen melder også at partisekretær Kjersti Stenseng ble bedt om å kontakte DN for å stoppe saken av Giske. Både hun og Huitfeldt er oppfattet som nære allierte av nestlederen, og har kommet i hardt vær for sin opptreden siden desember.

SKULLE IKKE BESKYTTE: Stenseng sier til DN at hun ikke hadde noen plan om å beskytte Giske da hun ringte avisen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Han tok kontakt med meg og informerte om en sak jeg skulle være involvert i. Derfor ringte jeg DN, sier Stenseng til avisen om Giske.

Huitfeldt sa i desember at man skal varsle om trakassering og ikke spre rykter. Partisekretær Kjersti Stenseng sa at hun har erfart at påstander om seksuell trakassering kan bli brukt i nominasjonsproseser i partiet.

DN skriver at Giske gjentatte ganger forsøkte å stanse publiseringen av saken, blant annet ved å si at noen av hendelsene ikke stemte og stemple dem som rykter.

Giske er for tiden sykemeldt og ikke tilgjengelig for mediene.