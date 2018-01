Ap-Raymond avfeier Støres Giske-stikk

Ap–leder Jonas Gahr Støre sa mandag at tidligere ledere i Ap burde stille seg spørsmål om ryktene om Trond Giske burde vært tatt opp med ham tidligere. Det avvises av hans forgjengere.

Raymond Johansen sier til VG at det ikke kom inn andre varslinger om Trond Giske da han var partisekretær i Ap fra 2009 frem til 2015 enn den VG har omtalt.

– På min vakt var det flere store saker, men ingen som knyttet seg til Trond Giske, utover den SMS–saken som er kjent. Det var ingen andre varslinger på mitt bord knyttet til Giske, sier Johansen til VG, på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum tirsdag.

Det var på pressekonferansen etter mandagens sentralstyremøte i Ap at partileder Jonas Gahr Støre, fikk spørsmål fra VG om han burde forholdt seg til rykter om Giskes atferd på et tidligere tidspunkt.

– Jeg skal gå en runde med meg selv om jeg burde det. La meg også si at jeg har forgjengere som burde stille seg selv det spørsmålet ganske grundig, svarte Støre.

Tidligere partileder, Jens Stoltenberg, fikk dermed fokuset rettet mot seg, men avklarte raskt at det ikke var hans bord. Stoltenbergs rådgiver i NATO, Stein Hernes, fremholdt at varslingssaker er partikontorets ansvar.

– Varslingssaker ble håndtert av partikontoret ved partisekretæren da Jens Stoltenberg var partileder. Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker i norsk politikk og viser til at de håndteres av nåværende ledelse, sier han til VG.

Det betyr Martin Kolberg og Raymond Johansen, som var partisekretærer under Stoltenberg. Martin Kolberg sa tirsdag morgen til Politisk kvarter i NRK at det ikke kom en eneste Giske–varsling da han var partisekretær fra 2002 til 2009, før Johansen tok over.

– Det er vanskelig å se at vi kunne fanget opp noe, når det ikke kommer varslinger, sier Johansen.

– Ble det stilt spørsmål til Giske om denne type problemstllinger før han ble nestleder i 2015?

– Partikontoret hadde ingen saker som skulle utløse det. Hva valgkomiteen gjorde, vet jeg ikke.

– Burde du ikke gått dypere inn i SMS-saken da den dukket opp og eventuelt spurt Giske om det var andre saker hvor han kunne bli anklaget for upassende oppførsel?

– I min tid som partisekretær var jeg opptatt av å ta alle slike saker på det største alvor. I tillegg jobbet vi mye med åpenhetskultur, vi jobbet med, og reviderte retningslinjene mot seksuell trakassering. I tillegg ble fylkesårsmøtene i større grad lagt til rette for AUFere med alkoholfrie arrangementer osv for å skape tryggere rammer. Denne typen arbeide må gjøres kontinuerlig i en organisasjon.

Behandlet to saker



De store sakene Johansen viste til, er først og fremst to:

Rune Øygard, ordføreren i Våga, som ble dømt til 2,3 års fengsel for overgrep mot en ung jente.

– Den andre saken var Roger Ingebrigtsen, som måtte gå av som statssekretær og trekke seg som stortingsrepresentant–kandidat, sier Johansen.

Han trakk seg etter å ha innrømmet et seksuelt forhold til en 17–åring.

– Var en glad laks

Tidligere LO–leder Gerd Kristiansen ledet valgkomiteen i 2015. Hun sier de gjorde følgende vurdering:

– Man kan ikke konfrontere noen med noe man ikke vet noe om. At Trond i sin ungkarstid var en glad laks visste jeg om, men da valgkomiteen før landsmøtet gjorde jobben, var Trond på nytt etablert med familie. Derfor var ikke dette noen sak for valgkomiteen, sier hun.

