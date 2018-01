Ap-ansatte kritiserer Giske i hemmelig rapport: «Hvem skal du gå til når det er ledelsen som er de jævlige»

I en svært sensitiv rapport som har vært hemmeligstemplet i snart tre måneder, slaktes ledelsen av Aps valgkamp.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I rapporten pekes det på at «manglende respekt og fryktbasert ledelse (som) i større grad rammet kvinner enn menn».

Rapporten er utarbeidet etter at alle ansatte i Aps stortingsgruppe har sendt inn sine skriftlige evalueringer av arbeidet i valgkampen.

Den usedvanlig skarpe kritikken i dokumentet som er utarbeidet av fagforeningen til de ansatte i Aps stortingsgruppe, rammer i særlig grad Trond Giske:

«Det oppleves som svært frustrerende eller kanskje nærmest skremmende at det ikke er noen å gå til når problemene oppstår. Vår ledelse er ikke der når vi trenger en til å stå opp mot politisk valgte i valgkampledelsen. Eller som en sier det: «Hvem skal du gå til når det er ledelsen som er de jævlige», heter det i rapporten som VG kan avsløre i dag.

Giske, som nå er «fritatt» fra vervet som nestleder på ubestemt tid, var den eneste «politisk valgte» i Aps valgkampledelse. Men Giske selv hevder han ikke er forelagt rapporten:

«Trond Giske er sykmeldt og er ikke tilgjengelig for kommentar, men Giske har aldri sett denne rapporten eller blitt forelagt enkelthendelser», skriver Giskes rådgiver Bård Flaarønning i en tekstmelding til VG

«Total mangel på tillit»

«Det er en svært alvorlig fortelling om et ekstremt dårlig arbeidsmiljø som avdekkes gjennom denne gjennomgangen av valgkamparbeidet», heter det i rapporten som VG i dag kan avsløre.

Rapporten fra klubben ble laget som følge av at rådgiverne opplevde at valgkamparbeidet avdekket en «total mangel på tillit til rådgiverne og mangel på respekt for rådgiverne fra valgkampledelsens side».

«Det er likevel svært alvorlig når voksne mennesker daglig må gå «å gråte på do» i tjeneste for et parti de har et sterkt forhold til», innleder den fem sider lange rapporten.

Les hele rapporten her.



Rapporten oppsummerer valgkampen og arbeidet med den, slik:

«Fra klubbens medlemmer er det en gjennomgående opplevelse av en ledelse som dels ikke ser, hører eller tar rådgiverne på alvor. Kort sagt, behandler sine medarbeidere dårlig. Det er knyttet til reaksjoner på for eksempel bestillinger som ikke lar seg levere fordi tallene som etterspørres ikke finnes, hvor ledelsen opptrer til dels truende, eller «fryktbasert ledelse» som flere kaller det», skriver klubben.

Rapporten understreker at det finnes unntak, altså personer som selv ikke har opplevd klanderverdig oppførsel av ledelsen.

«Men også de som ikke selv mener seg utsatt for fryktbasert ledelse eller mangelfull respekt har sett andre blir utsatt for det og mener det er et alvorlig problem som må tas tak i».

Rapporten beskriver at den ansatte valgkamplederen, Hallvard Ingebrigtsen, ble mer usynlig, mens den politiske valgte lederen, Trond Giske, ble desto synligere. Om Giske skriver de:

«Han var vanskelig å forholde seg til. Faglige råd ble ignorert, faglige innvendinger var uønsket, bestillinger gikk til flere rådgivere samtidig uten at de visste om hverandre, det ble forventet at rådgivere skulle jobbe døgnet rundt, syv dager i uka».

Rapporten beskriver at Aps valgkampapparat gikk inn i valgkampen med en holdning om at det var en selvfølge at partiet vant valget og at dette var en valgkamp mer planlagt og organisert enn noen gang tidligere.

Ap fikk kun 27,4 prosent oppslutning i valget, det nest dårligste valgresultatet siden 1924.

Men da valgkampen startet, var det likevel uklart hva oppgavene var og hvem som bestemte hva.

«Ledergruppen var ikke nødvendigvis enig seg imellom og kunne stoppe/endre hverandres bestillinger».

Mangel på avklaring og detaljstyring av utspill påvirket hverdagen for rådgiverne.

«Store og arbeidskrevende bestillinger ble satt i gang til tross for klare og uttalte motforestillinger fra rådgiverne (...) Det ble også bedt om at rådgiverne skulle finne tall som ikke eksisterte. Opplevelsen av veldig uklare beslutningslinjer, utydelige beskjeder og en holdning som dreier seg om å “få det til å funke” selv om vi ikke har tallene til å backe det opp, deles av mange», skriver klubben.

Måten de ansatte ble behandlet på av ledelsen omtales flere steder i rapporten, som her:

«(...) De ansatte som faktisk var der for å utføre arbeidet ble utslitte, demotiverte og dårlig behandlet».

En rådgiver peker på Giske som en del av problemet:

«Mangelen på en operativ ledelse er et problem som forsterket seg i valgkampen, med en nestleder som kom inn med veldig detaljerte bestillinger, uten å ha muligheten til å være nok til stede til å faktisk drive operativ ledelse.»

Det var tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg og nær Giske-alliert, Halvard Ingebrigtsen, som formelt hadde tittelen valgkampsjef, mens Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen formelt ledet det som ble omtalt som “Mediesentralen”, hvor alle pressehenvendelser og -utspill ble stryrt og håndtert.

Men både Ingebrigtsen og Amundsen rapporterte til Giske, og i praksis fungerte Giske som leder av Mediesentralen, i alle fall de første ukene av den intense valgkampen

Rapporten er en gjennomgående kritikk av ledelsen av valgkampen og mediesentralen:

** «Mediesentralen var et absurd skue til tider (...). Aldri før har jeg møtt så mange i gangen som helt fritt forteller at de gråter jevnlig på jobb», sier en anonym rådgiver.

** «Vi har en ledelse som ikke virker. Den ser kun oppover, aldri til siden, ned eller fremover sammen med de ansatte (og til tider innsatte)», formulerer en rådgiver.

** «Det store flertallet av rådgiverne opplevde at valgkamparbeidet avdekket en total mangel på tillit til rådgiverne og manglende respekt for rådgiverne fra valgkampledelsens side.»

Oppfølgingen av rapporten

Rådgiverklubben ber i rapporten om at tilbakemeldingen på evalueringen og konkret oppfølging må skje «raskt slik at arbeidsgleden kommer tilbake før ny gruppe startet sitt arbeidet».

Rådgiverklubben ber også Ap-ledelsen om å sette en stopper for beskyldninger om at de er anonyme kilder.

«Dette bidrar til forakt for rådgivere og stempler ansatte som en gruppe man ikke kan stole på».

Innledningsvis i rapporten heter: «Tilbakemeldingen på evalueringen og konkret oppfølging må skje raskt slik at arbeidsgleden kommer tilbake før ny gruppe starter sitt arbeid».