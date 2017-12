Da Stig Jarle Sætre spilte på trav lille julaften, ble spillet registrert på en annen, helt tilfeldig person. Norsk Rikstoto beklager på det sterkeste.

23. desember leverte Sætre tre travbonger på til sammen 295 kroner. Dagen etter oppdaget han at spillene var registrert på «en vilt fremmed person».

– Dette er en regulær skandale og jeg forventer at Norsk Rikstoto ser seg tjent med å ordne opp, sier han til VG.

Sætre venter forventer at hans utlegg blir kompensert og at han får en godtgjørelse for «tort og svie».

– Jeg føler meg på mange måter svindlet, sier han.

Lover bedring

Norsk Rikstoto opplyser at selskapet gjennomfører en del større tekniske endringer i sine systemer, slik at de kan få bedre verktøy for å kunne beskytte sårbare grupper mot uheldig spillatferd.

– Vi kan bekrefte at vi lørdag 23. desember som en følge av dette hadde en alvorlig teknisk feil. Dette medførte at et fåtall av kunder opplevde at deres spill ble registrert på en annen persons spillekonto, skriver kommersiell direktør Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Rikstoto i en e-post til VG.

Konsekvensen var at noen av kundene ikke fikk utbetalt sin rettmessige gevinst og at noen feilaktig ble belastet for spill de ikke har kjøpt. Ettersom det gjelder private kundeforhold, vil Norsk Rikstoto ikke gå ut med noe konkret antall på kunder som er påvirket.

Nå jobber selskapet for fullt med å få oversikt over detaljene til kundene som er berørt. Kunder som er rammet vil bli kompensert for fullt og ikke lide noe økonomisk tap, opplyser Stenstrøm. Lotteritilsynet vil få en rapport om saken.

– Norsk Rikstoto beklager på det sterkeste det inntrufne og de ulemper det har medført for dem som er berørt, skriver han.

