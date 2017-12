To barn til sykehus etter møteulykker i Buskerud

Flere er fraktet til sykehus etter to møteulykker i Buskerud tirsdag kveld. To av de involverte er barn.

Den ene ulykken skjedde sør for Prestfoss i Buskerud, mens den andre skjedde på E16 ved Kudalen, omtrent seks kilometer nord for Hønefoss.

Det var to biler involvert i begge ulykkene. I ulykken var det fem involverte, som alle ble fraktet til Ringerike sykehus. Et barn ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo. Tilstanden er ukjent for alle de involverte, men politiet jobber med å få tatt avhør av vitner og pårørende.

I ulykken på fylkesvei 287 ved Prestfoss var det fire personer involvert. Tre av dem ble fraktet til Drammen sykehus med ambulanse, mens en fjerde person, som ifølge politiet er et barn, ble bragt dit med luftambulanse. Også her er skadeomfanget ukjent.

Ifølge operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Ole Christian Bekkedal, er det store materielle skader som følge av begge ulykkene. På fylkesvei 287 er veien sperret.

Klokken 22.15 tirsdag kveld opplyser operasjonsleder Håvard Gåsbakk at politiet fremdeles jobber på stedet ved ulykken ved Prestfoss, og avhører vitner.

– Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, men vi jobber med å etterforske saken, og avhører vitner der. Det er vanskelig å konkludere med noe ennå, sier han til VG.