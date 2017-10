Skoleelev (14) omkom i trafikkulykke

En 14 år gammel gutt døde etter å ha blitt påkjørt av en lastebil i Drammen fredag morgen.

Ulykken skjedde ved Holmenbrua, på Riksvei 282. Ulykken skjedde like før klokken ni fredag morgen. Klokken 0915 meldte politiet at en person er død etter ulykken.

Var på sykkeltur med klassen

Hendelsen skjedde ved rundkjøringen mellom Holmenbrua og Strømsø bru. Ulykken skjedde da en skoleklasse med omtrent 20 elever syklet over Holmenbrua. Flere medelever ble vitne til ulykken.

– Jeg kan bekrefte at en syklist er omkommet etter å ha blitt påkjørt av en lastebil, sier sjef ved Drammen politistasjon, Øyvind Aas, til VG.

OMKOM: En person er død etter ulykken ved Holmenbrua i Drammen. Foto: Vegard Aas

Politiet jobber på stedet, og foretar blant annet avhør av vitner.

– Vi gjennomfører avhør på stedet, og forsøker å få klarhet i det som har skjedd, sier Aas.

Rektor ved den aktuelle skolen sier til VG at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen, og at de forsøker å ivareta alle involverte.

– Dette er en tragisk hendelse som går dypt inn på alle involverte. Det viktige for oss nå er å ivareta alle, og sørge for at alle får nødvendig hjelp og oppfølging, skriver rektoren i en e-post til VG.

– Psykososialt kriseteam ivaretar elever, foresatte og lærere som har vært involvert. Elever på skolen er ivaretatt av sine lærere. Vi har informert andre foreldre via sms og telefon, og holder et informasjonsmøte på skolen, sier rektoren.

– Tankene går til pårørende



Skoleklassen hører til en skole i Lier kommune. Kommunalsjef Synnøve Topsrud sier til VG at de har etablert kriseteam, og jobber med å ivareta de som er berørt.

– Vi har kriseteam så lenge det er behov for det, og jobber nå med videre oppfølging, sier Topsrud til VG.

Ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal, sier til VG at hun først og fremst tenker på de pårørende etter ulykken.

– Mine første tanker går til de pårørende, og guttens medelever. Dette går selvfølgelig dypt inn på oss i kommunen også, og vi bistår blant annet med kriseteam på skolen, sier hun til VG.