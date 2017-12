Politiet: Tenåring skadet etter påkjørsel i Oslo – én pågrepet

En mann i tenårene er sendt til sykehus etter at han ble påkjørt mens han gikk langs Kapellveien i Oslo natt til lørdag. En person er pågrepet.

Like før klokken 2 natt til lørdag fikk politiet melding om at en person var påkjørt av en bil i Kapellveien på Grefsen i Oslo, og at andre personer på stedet drev med hjerte-lunge-redning.

– Vi kom raskt til stedet og finner den som er påkjørt og tre andre. De fire har gått sammen nedover Kapellveien, og så har det kommet en bil bakfra som har kjørt på den ene personen og deretter kjørt videre, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt.

Personen som ble påkjørt, er en gutt i slutten av tenårene. Han er sendt til sykehus med hodeskader og benbrudd. Han var ikke bevisst da han ble hentet av ambulanse.

Politiet jobbet natt til lørdag med å finne bilen som stakk fra stedet. Klokken 5.39 tvitrer politiet at de trolig har funnet rett bil:

– En person er pågrepet og vil bli avhørt om hvilken rolle han har hatt i denne påkjørselen.

– Den pågrepne, ringte inn til politiet og meldte seg. Vedkommende sitter nå i avhør. Vi har funnet den aktuelle bilen, og den blir tauet inn, sier Scott, som tidlig lørdag morgen ikke hadde mottatt nye opplysninger om den skadedes tilstand.

Politiet sjekker ut om overvåkningskamera i området kan ha fanget opp hendelsen.

Personer som kan ha vært vitne til hendelsen, bes ta kontakt.

– Vi er svært interessert i vitner til denne hendelsen. Om noen kan ha vært på stedet i krysset Betzy Kjelsbergs vei / Kapellveien i tidsrommet 01.30 til 02.00, bes de ta kontakt med politiet på 02800, tvitrer Oslo-politiet.