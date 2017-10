Levanger-ordfører fratatt førerkortet etter trafikkulykke

200 kilos vifte falt ned foran bil i fart - tunnel stengt i natt etter nye funn

Etter at en over 200 kilo tung vifte falt ned og ble påkjørt av en bil, åpnet Vegvesenet tunnelen igjen etter få timer. Men sist natt ble tunnel-løpet stengt igjen. Også de andre ventilatorene sitter for løst.