Familiefar omkom i frontkollisjon på E18 - tilstanden alvorlig for mor

Sjåføren som kom over i feil kjørefelt er nå siktet for promillekjøring.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var like før klokken 05 natt til mandag at politiet rykket ut til en møteulykke mellom to biler på E18 mellom Langangen og Larvik i Vestfold.

Ifølge politiet var det en mann i 20-årene som kom seg over i feil kjørefelt, og krasjet inn i en annen bil. Han er siktet, mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

– Han var alene i bilen, og kom over i motgående kjørefelt, hvor han krasjet i en bil med fem personer. Vi har sikret oss blodprøve av den mistenkte, som nå er kjørt til sykehus. Han er ikke alvorlig skadet, sier operasjonsleder Marius Knudsen til VG.

I den andre bilen var det en familie på fem: Mor, far og tre barn. Politiet bekrefter at det var faren som kjørte bilen, og at det er han som er død.

Ved 10.40-tiden mandag ble det opplyst at tilstanden for moren i familien er alvorlig. Ifølge Østlands-Posten er de tre barna er ikke alvorlig skadet.

– Vi fortsetter å jobbe på stedet, hvor vi nå venter på våre egne krimteknikere, i tillegg til ulykkesgruppen til Statens Vegvesen.

Bilder fra stedet viser store materielle skader, og E18 er midlertidig stengt i sørgående retning som følge av ulykken. Hovedredningssentralen i Sør-Norge melder på Twitter at et redningshelikopter fra Rygge er bedt om å bistå.