Én omkommet og flere skadet i kollisjon mellom buss og vogntog i Voss

En person omkom i en frontkollisjon mellom en buss og et vogntog på E16 nær Evanger i Voss kommune.

– Det er så langt meldt om én omkommet, fem lettere skadede og tolv fysisk uskadede. De skadede er sendt til Voss sjukehus og Bergen legevakt. De uskadede er også sendt til Bergen legevakt, opplyser Margrethe Myrmehl Gudbrandsen, kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt.

Kollisjonen skjedde mandag ettermiddag mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen rundt 4 kilometer vest for Evanger. Det er ikke meldt om at personer sitter fastklemt etter ulykken.

Det var en av transportfirmaet Asko Vests vogntog som var involvert i ulykken, ifølge Bergens Tidende. Administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson sier til avisen at de har vært i kontakt med sjåføren, som ikke skal være alvorlig skadet.

Tidligere journalist og fotograf i Avisa Hordaland, Sjur Herre (76), var på vei i bil da han kom til stedet.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han virket å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, sier han.

Det er 70-sone på stedet. Veien er stengt på ubestemt tid og alle nødetater jobber på stedet.

– Politiet anbefaler små kjøretøy å bruke omkjøring via Hamlagrø. Større biler må kjøre om Kvamskogen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om frontkollisjonen 14.43. De har opprettet et telefonnummer for pårørende: 815 02 800.