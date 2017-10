Bussjåfør omkom i frontkollisjon i Voss

En bussjåfør omkom og fem personer ble skadet i en kollisjon mellom en buss og et vogntog på E16 nær Evanger i Voss kommune.

Alle nødetater og et ambulansehelikopter rykket ut til ulykken som skjedde mandag ettermiddag mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen rundt 4 kilometer vest for Evanger.

– Det er så langt meldt om én omkommet, fem lettere skadede og tolv fysisk uskadede. De skadede er sendt til Voss sjukehus og Bergen legevakt, opplyser Margrethe Myrmehl Gudbrandsen, kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt.

Helse Bergen melder at fire av de lettere skadede er innlagt på Voss sjukehus.

Vest politidistrikt opplyser at personen som omkom, var føreren av bussen.

– Politiet har varslet nærmeste pårørende og vil følge opp familien i samarbeid med deres hjemkommune, heter i det i en pressemelding.

Bussen, som tilhører Nettbuss, var på vei fra Sogndal til Bergen da ulykken skjedde.

Tidligere journalist og fotograf i Avisa Hordaland, Sjur Herre (76), var på vei i bil da han kom til stedet.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han virket å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, sier han.

FULL UTRYKNING: Alle nødetater har rykket ut til ulykken. Foto: SJUR HERRE

Steinar Herheim kom kjørende fra Bergen og ble stående i kø i tunnelen etter at ulykken skjedde. Han sier at han så andre folk på stedet som hjalp til med å få passasjerer ut av bussen før nødetatene kom fram.

– Det var en som slo opp sidevinduet på bussen. Jeg så fem-seks stykker bli hjulpet ut. Mange hoppet ut selv også.

Herheim sier at det var fullt av biler i tunnelen, og at han ba flere av sjåførene om å snu og komme seg ut.

Det var en av transportfirmaet Asko Vests vogntog som var involvert i ulykken, ifølge Bergens Tidende. Administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson sier til avisen at de har vært i kontakt med sjåføren, som ikke skal være alvorlig skadet.

Det er 70-sone på stedet. Veien er stengt på ubestemt tid.

Markedssjef i Nettbuss Travel Svein-Arne Vik sa mandag ettermiddag til VG at en av deres ansatte er på vei til ulykkesstedet for å ivareta passasjerenes bagasje.

Politiet fikk melding om frontkollisjonen klokken 14.43. De har opprettet et telefonnummeret 815 02 800 for pårørende.