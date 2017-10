18 skadet i kollisjon mellom buss og vogntog i Voss

En buss og et vogntog har frontkollidert på E16 nær Evanger i Voss kommune.

– Det er snakk om 18 personer som er skadet, men jeg vet ikke hvor alvorlig det er, sier vaktkommandør Stig Tetler i 110-sentralen til VG.

– Er det barn eller voksne?

Det vet jeg ikke, sier Tetler.

Kollisjonen har skjedd mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen rundt 4 kilometer vest for Evanger. Det er ikke meldt om at personer sitter fastklemt etter ulykken.

Tidligere journalist og fotograf i Avisa Hordaland, Sjur Herre (76), var på vei i bil da han kom i køen bak ulykken.

– Jeg traff en blodig mann som kom gående fra bussen. Han virket å være i sjokk, men fortalte at det ikke var hans blod, men at det kom fra en medpassasjer. Han understreket at han hadde brukt bilbelte, forteller Herre.

– Slik jeg forstår det, skal bussen ha kjørt i tunnelmunningen. Mange skal ha klatret ut vinduene i bussen, sier han.

Ifølge Bygdanytt er noen av de skadede fraktet til legevakt mens andre er kjørt til sykehuset i Voss. Skadeomfanget er ikke kjent.

Det er 70-sone på stedet. Veien er stengt på ubestemt tid og alle nødetater jobber på stedet. Politiet fikk melding om frontkollisjonen 14.43.

– Politiet anbefaler små kjøretøy å bruke omkjøring via Hamlagrø. Større biler må kjøre om Kvamskogen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.