15-åringer krasjet bil i et tre - bilvraket flyttet like etterpå

To ungdommer på 15 år og en 14-åring ble kjørt til sykehus etter å ha kjørt en bil inn i et tre i Spydeberg. Bilen ble flyttet på like etter ulykken.

– Bilen har kjørt av veien og inn i et tre. Vi fikk melding om ulykken rett før klokken tolv i formiddag, sa operasjonsleder Håkon Nilsen til VG søndag formiddag.

Politiet kunne da ikke kommentere hvorfor bilvraket ble funnet noen et godt stykke fra veien og ulykkesstedet. Politiet bekrefter at ulykken skjedde i nærheten av fylkesveien Heliveien i Spydeberg i Østfold.

Det var lokalavisen Smaalenenes Avis som først omtalte saken søndag.

Kjenner ikke årsaken til flyttingen



– Jeg kan bekrefte at to 15-åringer og en på 14 er kjørt til sykehus etter at en bil de satt i krasjet i et tre. De er ikke livstruende skadd. Jeg har ikke videre skadeomfang, sier operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo politidistrikt søndag ettermiddag.

Han bekrefter at bilen har vært flyttet etter ulykken, men at politiet ikke vet årsaken til det.

– Bilen har blitt flyttet på, det er på det rene. Årsaken til det må vi avdekke i en eventuell videre etterforskning der vi kartlegger det som er skjedd. Det har vært avhør på stedet, men ingen av disse er havnet i min logg ennå, sier Tinjar.

Vil ikke si hvem som flyttet bilen



VG har vært i kontakt med en lokalkjent mann på stedet som hadde planer om å låne ut et lokale som mekkeverksted til noen av ungdommene.

Ifølge mannen blir dette utlånet uaktuelt etter den ulovlige kjøringen til ungdommene, som fant sted ikke langt fra eiendommen hans.

Han mener imidlertid å vite at flyttingen av bilen etter ulykken, ble utført fordi bilen bokstavelig talt sto i veien på ulykkesstedet.

Mannen sier han kjenner til hvem som flyttet bilen, men ønsker ikke å opplyse om dette.

Han påstår også at opplysninger i lokalavisen Smaalenene - om at det var han som flyttet bilen med en traktor, ikke medfører riktighet.

Kan være lovstridig



Politiet viser til at det kan være lovstridig å flytte en ulykkesbil før all nødvendig etterforskning på ulykkesstedet har funnet sted.

Operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo politidistrikt, henviser til veitrafikklovens paragraf 12, der det at dersom trafikkuhellet har medført død eller alvorlig skade på person må innblandet kjøretøy bare flyttes med politiets samtykke.

Eller hvis kjøretøyet fører til vesentlig fare eller uforholdsmessig hindring av trafikken om kjøretøyet blir stående til politiet kommer.

Det er foreløpig uklart hvilke eventuelle konsekvenser bilkjøringen vil få for den 15-årige ulykkessjåføren, ifølge operasjonsleder Tinjar i Follo-politiet.