Tok oppgjør med seksuell trakassering på åpen scene

Over 600 norske skuespillere har undertegnet et opprop mot seksuell trakassering på jobb. Søndag ble noen av historiene lest opp på hovedscenen på Nationaltheateret.

Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo de siste ukene, for å ta et oppgjør med seksuell trakassering. Skuespillerbransjen har også slengt seg på bølgen, og kvinnelige skuespillere har gått sammen om oppropet #stilleforopptak i Aftenposten.

Søndag ble historiene til noen av disse skuespillerne lest opp fra hovedscenen fra Nationaltheatret. Over 200 skuespillere stod på scenen.

– Dette er en merkedag i norsk teaterhistorie, sa Nationaltheatrets husregissør Kjersti Horn før skuespillerne trådte inn på scenen.

Salen var fullsatt. Da skuespillerne trådte inn på scenen ble de møtt med stående applaus.

Sterke historier

Historiene som har kommet fram i kampanjen under emneknaggen #stilleforopptak er rystende. Både frilansere og ansatte ved teatrene har stilt seg bak oppropet.

Skuespillernes historier var varierte, men mange av dem hadde likhetstrekk: Å bli klådd på, tatt på rumpa og tatt på puppene. De fortalte om slibrige kommentarer fra kolleger eller sjefer, om upassende tilnærminger, og å si ifra om ting som ikke ble tatt på alvor. Noen fortalte om seksuelle overgrep. En kvinne hadde våknet opp en morgen etter å ha sovet på et gjesterom med en manns fingre i seg.

– Han trykket seg inntil meg bakfra med erigert penis, fortalte en kvinne.

– Han ringte på døren min midt på natten, sa en annen. Hun fortalte at det hadde skjedd flere ganger.

– Jeg ble skrevet ut av serien, fortalte en tredje, om responsen da hun hadde meldt ifra om upassende kommentarer fra en kollega som fulgte etter henne og ikke ville la henne være i fred.

Statsminister Erna Solberg talte også til tilskuerne via Skype før forestillingen var i gang.

– Det er sjokkerende å høre disse historiene. Det er et bevis på at vi ikke er kommet så langt som vi tror i likestillingslandet Norge, sa hun.

Har inspirert andre emneknagger

Siden skuespillerne stilte seg bak emneknaggen #stilleforopptak, har det oppstått liknende emneknagger i andre bransjer i norsk arbeidsliv.

Kvinnelige musikere fortalte om sine opplevelser med uønsket seksuell oppmerksomhet under emneknaggene #nårmusikkenstilner og #visyngerut, ansatte ved restauranter og utesteder samlet seg under holdningskampanjen #notonthemenu, og IT-bransjen har opprettet emneknaggen #systemdown.

Ansatte i akademia har samlet seg under kampanjen #metooakademia, og det pågår nå et opprop i helsesektoren under emneknaggen #utentaushetsplikt.

– God kunst skapes av likestilte mennesker

Oppgjøret med seksuell trakassering som søndag ble tatt på åpen scene er arrangert i samarbeid med de norske teaterinstitusjonene, som markerer sin støtte til oppropet.

Flere teatre fra hele Norge deltok i markeringen der skuespillerne fortalte sine historier. Det var også musikalske innslag og appeller om hva som må gjøres for å håndtere denne utfordringen i bransjen.

Husregissør Kjersti Horn tok i sin tale før forestillingen et oppgjør med maktstrukturer, uformelle spilleregler og ledelseskulturen i skuespillerbransjen. Hun understreket at kvinner må bli tatt på alvor, og bli møtt med respekt.

– God kunst skapes av likestilte og likeverdige mennesker foran og bak scenen, sa hun, og etterlyste også kvinnelige roller med flere lag enn det å være støttespillere for mannlige hovedroller, til stor applaus fra salen.

Blant de 200 på scenen var SKAM-Stjerne Josefine Frida Pettersen, skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn, Pia Tjelta, Lena Kristin Ellingsen, Agnes Kittelsen, Alexandra Gjerpen, Kristin Grue, Julie Støp Husby, Iselin Shumba, Selome Emnetu, Marie Blokhus, Janne Heltberg, Gisken Armand, Mari Maurstad og Nina Woxholtt.

