To ansatte hos den svenske snusprodusenten Swedish Match nektes å leie kontorer hos norskeide Norway House i Brussel.

Den oppgitte årsaken er at den svenske snusfabrikanten har gått til sak ved Oslo tingrett mot den norske staten for å få bruke sin egen design på snusboksene, og ikke de pålagte anonyme forpakningene med helseadvarsler.

Dette bekrefter både den norske utleieren Statsbygg, og Swedish Match overfor VG.

UD på sin side avviser at rettssaken har hatt betydning, men forklarer at utleie til snusprodusenten kunne fått omdømmemessige følger.

SNUDDE OM SNUS: General-produsenten Swedish Match fikk likevel ikke leie hos Statsbygg – det bestemte Utenriksdepartementet. Foto: Nina Ruud , VG

UD sa nei

Den svenske produsenten, som blant annet står bak snusmerket General, har to medarbeidere som arbeider i Brussel. Disse to var i ferd med å inngå leieavtale for kontorplass i Norway House i Brussel.

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier at Statsbygg i denne saken forvalter Norway House i Brussel for det norske Utenriksdepartementet.

– UD er således Statsbyggs kunde, og vi forholder oss til hva kunden vår ønsker. Det er forståelig at UD vil utsette kontraktsforhandlingene med et selskap som har en rettstvist gående med den norske staten, sier hun.

Ifølge Swedish Match foregikk det ryddige og uproblematiske forhandlinger rundt leie, og bare inngåelsen av avtalen gjensto da de to medarbeiderne fikk kontramelding:

Det ble ingen leieavtale, og den klare begrunnelsen var at Swedish Match hadde saksøkt den norske staten angående nøytrale snuspakninger.

Trodde ikke det var sant

De to Brussel-medarbeiderne arbeider ikke med søksmålet, og Statsbygg – et norsk statlig foretak som bygger i milliardklassen i Norge – er ingen part i snus-søksmålet.

Patrik Hildingsson, som er kommunikasjonsdirektør i Swedish Match, trodde først ikke hva han hørte.

– Det er sjokkerende og smått utrolig at man blir straffet på denne måten når man følger de demokratiske spillereglene som domstolene faktisk gir.

Vil ikke være offer



Han understreker at Swedish Match ikke vil fremstå som noe offer her – selskapet klarer fint å finne andre egnede lokaler i EU-hovedstaden. Men han stiller spørsmål ved hvor holdbart det er å operere i Norge hvis staten skal bruke sine selskaper til å gå etter næringslivet på denne måten.

– Da blir det fort umulig å si sin mening om noe som helst staten gjør. At man nekter noen å leie med bakgrunn i en rettsprosess ligner mer på land vi ikke liker å sammenligne oss med, sier Hildingsson.

UD: Omdømme-konsekvenser



Utenriksdepartementet avviser at rettssaken har hatt noen betydning, men henviser til at et utleieforhold til snus-selskapet kunne få følger for omdømmet.

– Det er Statsbygg som må svare på spørsmål om kontraktsforhandlingene. På spørsmål fra Statsbygg om Swedish Match som potensiell leietager, spilte ambassaden i Brussel inn at omsetning og markedsføring av snus er forbudt i EU og at det å leie ut til Swedish Match ville kunne ha omdømmemessige konsekvenser. Rettssaken i Norge er i denne sammenheng ikke av betydning, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet i en epost til VG.