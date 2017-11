To personer fastklemt etter front mot front-ulykke

To personer er fastklemt.

Tre biler var involvert i ulykken som skjedde 900 meter fra rundkjøringen på Lerberg, Øvre Eiker i Buskerud ved 17-tiden søndag.

– Det er tre biler involvert i ulykken, og to personer, i to forskjellige biler, er fastklemt. Nødetatene er på stedet og to luftambulanser er på vei, sier operasjonsleder Rune Hunshamar ved Søndre Buskerud politidistrikt til VG.

Klokken 18.23 melder politiet at to personer er fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens tre personer er kjørt i ambulanse til Drammen sykehus.

Ulykkesgruppen i Statens vegvesen er på vei for å foreta undersøkelser på stedet.

Politiet anbefaler omkjøring via E134 og Hokksund.