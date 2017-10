Tiltale mot sykepleier i Nord-Trøndelag henlegges

Sykepleieren var tiltalt for å ha gitt en pasient ved Snåsa sjukeheim så mye morfin at pasienten døde. Men saken er henlagt etter en ny rapport.

Sykepleieren ble tiltalt for uaktsomt drap på den 84 år gamle kvinnen, men nå er saken mot henne henlagt etter at patologen har kommet med en ny rapport.

– I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.

Den nye rapporten peker på flere andre mulige dødsårsaker, og derfor mener Strandjord at grunnlaget for tiltalen har falt bort.

Familien til den 84 år gamle kvinnen kommer til å påklage henleggelsen.

Ifølge tiltalen som ble tatt ut tidligere i år, fikk 84-åringen 52,5 milligram morfin intravenøst fordelt på tre sprøyter over en periode på to timer og 25 minutter. Kvinnen døde 25. august 2016, i underkant av sju timer etter at hun fikk den første sprøyten.

Sykepleieren har fortsatt i den samme stillingen etter dødsfallet. Forsvareren hennes, advokat Harald Stabell, sa til Trønder-Avisa tidligere i år at kvinnen ikke mente det var noe grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.